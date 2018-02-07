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07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
13:16  07 февраля 2018 2

Новости «URA.RU» работают! В больнице на Урале возобновились дежурства хирургов

Врачи больницы смогли отстоять свое право полноценно работатьФото: ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ», «ВК»
новость из сюжета:
Новости "URA.RU" работают!
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После публикации «URA.RU» о скандальной ситуации, сложившейся в ЦГБ города Красноуральска Свердловской области, ситуация резко изменилась. В тот же день, к вечеру, новый главврач больницы Наталья Королева отменила свой приказ об отмене заочного дежурства хирургов.

«Приказ по оплате дежурств подписан, сейчас пойдем знакомиться с ним. Приезжал начальник территориального отдела здравоохранения из Нижнего Тагила. Беседовали с ним, обещал поддержку», — сообщил «URA.RU» Вячеслав Данилкин, заведующий отделением хирургии ЦГБ Красноуральска.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что главврач Наталья Королева, которая пришла в эту больницу полтора месяца назад, отменила заочные дежурства хирургов. Заочное дежурство — это форма работы, существующая в небольших городах. Это значит, что в больнице есть дежурный врач, а хирург в выходной день находится дома, но при этом он постоянно на связи и в случае экстренного случая немедленно прибывает в больницу и помогает проводить операцию.

На доплату дежурящим врачам в месяц больница тратила порядка 20 тысяч рублей, но главврач решил сэкономить эти деньги. Зато при этом Королева создала для своей дочери никогда прежде не существовавшую должность заведующей дневным стационаром.

Александр Лукманов
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