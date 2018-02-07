Новости «URA.RU» работают! В больнице на Урале возобновились дежурства хирургов

После публикации «URA.RU» о скандальной ситуации, сложившейся в ЦГБ города Красноуральска Свердловской области, ситуация резко изменилась. В тот же день, к вечеру, новый главврач больницы Наталья Королева отменила свой приказ об отмене заочного дежурства хирургов.
«Приказ по оплате дежурств подписан, сейчас пойдем знакомиться с ним. Приезжал начальник территориального отдела здравоохранения из Нижнего Тагила. Беседовали с ним, обещал поддержку», — сообщил «URA.RU» Вячеслав Данилкин, заведующий отделением хирургии ЦГБ Красноуральска.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что главврач Наталья Королева, которая пришла в эту больницу полтора месяца назад, отменила заочные дежурства хирургов. Заочное дежурство — это форма работы, существующая в небольших городах. Это значит, что в больнице есть дежурный врач, а хирург в выходной день находится дома, но при этом он постоянно на связи и в случае экстренного случая немедленно прибывает в больницу и помогает проводить операцию.
На доплату дежурящим врачам в месяц больница тратила порядка 20 тысяч рублей, но главврач решил сэкономить эти деньги. Зато при этом Королева создала для своей дочери никогда прежде не существовавшую должность заведующей дневным стационаром.