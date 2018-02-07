Жириновский придумал новое название для Свердловской области

15:39 07 февраля 2018 19

Жириновский обозвал Якова Свердлова разбойником Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский поддержал переименование Свердловской области. По его мнению, она должна называться Уральской. Об этом он заявил сегодня, 7 февраля, во время визита в УрФУ, где прошла его открытая встреча с жителями Екатеринбурга.

«[Яков] Свердлов — это новгородский разбойник. У него там была банда. Потом этот гастролёр проездом оказался в Екатеринбурге, после чего уехал в Москву. Конечно, нужно убирать его имя из названия. Но вам решать, а я лишь могу поддержать», — сказал Жириновский.

По его мнению переименовывать Свердловскую область в Екатеринбургскую не стоит. «Вы подумайте об иностранцах, о жителях других регионов. Они же язык сломают. Пусть будет Уральская», — предложил политик.