В Госдуме предложили вернуть россиянам летнее время

Депутат от партии «Единая Россия» Андрей Барышев предложил вернуть в России летнее время. Новый законопроект устанавливает московское время равным национальной шкале времени России, которая соответствует всемирному координированному времени UTC+4. Часы в стране предлагается перевести на час вперед.
Андрей Барышев считает, что возвращение так называемого летнего времени поможет более рационально использовать светлое время суток, пишет RT. Это, в свою очередь, сэкономит ресурсы и укрепит здоровье россиян. По словам Барышева, с требованием вернуть «летнее время» в Госдуму обращается множество граждан.
Необходимость такой инициативы также подтверждается выводами медицинских работников и других специалистов, приводит мнение депутата портал «Русская планета». При этом руководство «Единой России» с Барышевым не согласно. Законопроект о возвращении летнего времени не был согласован с фракцией, рассказал представитель партии в беседе с ТАСС.
Напомним, в России решили отказаться от перехода на зимнее и летнее время в 2011 году по инициативе Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост президента страны. С весны 2011 года Россия живет по так называемому зимнему времени.