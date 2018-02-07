19:13 07 февраля 2018 0

Скромные зарплаты сельских медработников выросли за счет махинаций со страховкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области завели новое уголовное дело на бывшего заведующего фельдшерско-акушерского пункта Серовской городской больницы, который при помощи фиктивного диплома устроился главным врачом в медучреждение зауральского села Половинное. На этот раз мужчину подозревают в мошенничестве с медицинскими страховками.

Напомним, в августе 2016 года мужчина поступил на работу участковым терапевтом в Половинскую центральную районную больницу, предоставив поддельный диплом о высшем медицинском образовании. Позже он возглавил медучреждение — его назначили исполняющим обязанности главного врача.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Курганской области, в декабре того же года участковый врач-терапевт по указанию исполняющего обязанности главврача внес в электронную систему больницы фиктивные сведения о диспансеризации населения. Указывалось, что с 19 жителями района проведено краткое профилактическое консультирование и определение сердечно-сосудистого риска — таким образом, у них наступил страховой случай. При этом на самом деле осмотр граждан не вели, некоторые из них в этот момент даже не находились в Половинском районе.

Страховые организации по внесенным данным перечислили на счет Половинской ЦРБ 30 тысяч рублей. Деньги главврач поделил между сотрудниками в качестве оплаты за якобы оказанные медицинские услуги.

Махинации вскрылись во время прокурорской проверки. На основании ее материалов сегодня, 7 февраля, следователь межмуниципального отдела МВД России «Притобольный» возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, а именно хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая). По делу о предоставлении поддельного диплома сейчас ведется следствие, уточнили в прокуратуре. На момент публикации материала в Половинской центральной больнице «URA.RU» получить комментарий не удалось.