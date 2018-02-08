Суд оставил за решеткой уральского вора в законе. ФОТО

11:43 08 февраля 2018 4

Овчина общался в суде по видеосвязи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Криминальный авторитет Александр Овчинников по кличке Овчина, который подозревается в организации похищения человека, пробудет в следственном изоляторе до 3 мая 2018 года. Судья отклонил апелляционную жалобу Оксаны Зиновьевой, адвоката подсудимого, на постановление Железнодорожного районного суда Екатеринбурга о продлении меры пресечения. Постановление вступило в законную силу.

Судебное заседание прошло за закрытыми дверями, сообщил корреспондент «URA.RU», прибывший в здание Свердловского областного суда. Защита подсудимого отказалась общаться с журналистами. Известно, что сам Овчинников в зале отсутствовал, связь с ним организовали в режиме видеоконференции из СИЗО.

Ранее Овчинников уже не раз был судим, в общей сложности «отсидев» за решеткой 20 лет. Он был одним из лидеров криминального мира в середине 80-х годов прошлого века в Свердловске. Овчину задержали правоохранительные органы в Алапаевске по подозрению в организации похищения 58-летнего, ранее судимого Андрея Плетухова. Последний помогал в реабилитации уголовникам после освобождения.