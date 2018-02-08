Ледовую арену «Титан», единственную частную в ХМАО, все-таки не снесут. Власти Сургута нашли выход из конфликтной ситуации, рассказал «URA.RU» владелец арены Дмитрий Филиппов. Эту информацию также подтвердили в мэрии.
По словам Дмитрия Филиппова, в администрации состоялось совещание, на котором был лично глава города Вадим Шувалов, его заместители, а также предприниматели и депутаты разных уровней. «Эмоции убрали в сторону. Соседи готовы закрыть глаза на все свои затраты, а предоставить нам этот спорный кусок земли. Взамен взяли на себя социальную нагрузку. Предоставим лед местным школам фигурного катания и хоккея, в общей сложности на миллион рублей», — рассказал Филиппов.
Как ранее сообщало «URA.RU», из-за череды ошибок при возведении спорткомплекса было допущено нарушение — объект «прихватил» 16 квадратных метров соседнего участка земли, где планировалось возведение гостиницы компанией «Сиббизнесстрой». Соседи обещали не претендовать на этот участок (под ним находятся инженерные сети), но затем потребовали снести арену — уже после того, как «Титан» был построен. Судебные разбирательства инициировала администрация, и именно мэрия в итоге нашла выход из конфликта.
«Самое главное, что удалось разрешить ситуацию в досудебном порядке — суд был назначен на 14 февраля. Эта история — показатель того, что все стороны готовы к конструктивному диалогу, администрация готова искать выход из конфликтов», — отметил советник главы города Александр Оверчук.
Сам Филиппов в разговоре с корреспондентом «URA.RU» честно признался — на такой итог спора он даже не рассчитывал. «Был риск, что придется арену закрыть. В итоге найден оптимальный выход. Я не ожидал — думал, что мы ни о чем не договоримся», — добавил Филиппов.