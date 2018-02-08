Основателя пиццерии вызвали на допрос из-за поставок наркотиков

Основатель сети пиццерий «Додо пицца» Федор Овчинников дал показания по уголовному делу о сбыте наркотиков в заведениях его франшизы. В кафе якобы распространяют наркотики из Латинской Америки.
Овчинников на своей странице в Facebook рассказал, что его вызвали на допрос в ОВД по Южному Медведково (Москва) после жалобы Екатерины Прониной о том, что он наладил сбыт наркотиков через сеть своих пиццерий. Она обвинила Овчинникова в том, что он поставляет наркотики из Латинской Америки, где «для прикрытия» открыты его пиццерии по франшизе, пишет «Национальная служба новостей». Ранее в одной из московских пиццерий «Додо», открытой по франшизе, нашли «закладку» с наркотиками. Сотрудники пиццерии сами вызвали полицию.
«…Это все кажется фантастикой? Латинская Америка? Пиццерии за границей для прикрытия? Я слушал все это, и хотелось себя ущипнуть, чтобы поверить в реальность происходящего», — написал Овчинников. Он добавил, что по уголовному делу по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупных размерах» возможно наказание вплоть до пожизненного заключения.
Беседа со следователем прошла в присутствии адвоката Овчинникова и продолжалась «пару часов», отметил он. Ресторатор заявил, что планирует найти Пронину, которая подавала обращение в ящик для анонимных жалоб, а также пожаловаться на клевету.