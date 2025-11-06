Синоптик рассказал о погоде в Москве и Петербурге 8 и 9 ноября

В Москве в выходные пройдут кратковременные дожди Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Москве и Санкт-Петербурге 8 и 9 ноября пройдут дожди. При этом температура воздуха еще будет держаться на плюсовых отметках. Судя по прогнозам синоптиков, эти дни станут последними теплыми этой осенью. Уже с понедельника отметки на градусниках будут стремиться к минусовым показателям. Подробнее о погоде в беседе с URA.RU рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Погода в Москве 8 и 9 ноября 2025

По данным синоптика, в Москве и Подмосковье в субботу ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем достигнет +11 градусов, а ночью понизится до +3 градусов. Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.

В воскресенье осадков в столице не ожидается. Воздух днем прогреется до +8 градусов, а ночью — до +5 градусов. В Подмосковье днем также ожидается +8 градусов. Ночью возможно понижение температуры до 0.

Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление в субботу достигнет 749 мм рт. ст., а в воскресенье — 750 мм рт. ст.

Погода в Санкт-Петербурге 8 и 9 ноября 2025

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается по-осеннему теплая погода. В субботу, 8 ноября, пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +9 градусов, ночью температура останется на том же уровне. Ветер будет дуть со скоростью 4 м/с с запада.

В воскресенье, 9 ноября, петербуржцев ожидает облачная с прояснениями погода. Ночью местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем достигнет +8 градусов, ночью опустится до +6 градусов. Ветер подует с запада со скоростью 1 м/с. Атмосферное давление в субботу достигнет 760 мм рт. ст., а в воскресенье — 761 мм. рт. ст.

Когда похолодает в Москве и Санкт-Петербурге

По данным синоптика, уже в понедельник, 10 ноября, в Москве и Подмосковье наступит заметное похолодание. Температура воздуха опустится в течение этих суток опустится до 0 градусов. Ветер подует северо-западный и усилится до 8 м/с.

В Санкт-Петербурге температура воздуха также понизится и достигнет +2 градусов днем и 0 градусов ночью. Ветер ожидается северо-запандый со скоростью 2 м/с.