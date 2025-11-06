Стало известно, сколько зарабатывают тренеры в России

Средний рост зарплаты тренера-преподавателя, по словам Миляева, составил 42% по стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средняя заработная плата тренеров-преподавателей в России в 2024 году увеличилась до 68,5 тысяч рублей. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил губернатор Тульской области и глава комиссии Госсовета по спорту Дмитрий Миляев на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.

«За два года реализации закона о гармонизации рост средней заработной платы тренера-преподавателя составил 42%, увеличившись в 2024 году до 68,5 тысяч рублей», — сказал Миляев. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе этого же совета ранее Путин поставил задачу перед правительством, Федеральным медико-биологическим агентством и субъектами Федерации подготовить стратегию развития спортивной отрасли в России на период до 2030 года. Помимо этого, российский лидер дал указание кабмину осуществлять надзор за качеством предоставляемых детям спортивных услуг. Президент подчеркнул необходимость координации работы спортивной, медицинской и образовательной систем.