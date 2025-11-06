Пелоси уходит из Конгресса: чем известна политик, едва не начавшая мировую войну из-за Тайваня

Нэнси Пелоси разорвала текст выступления Трампа в 2019 году Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Американский политик Нэнси Пелоси, бывшая первая женщина-спикер Конгресса США, чей визит на Тайвань в 2022 году едва не спровоцировал глобальный конфликт, заявила о завершении своей карьеры в Конгрессе. Ее слова приводят иностранные СМИ.

Пелоси вошла в историю не только как первая женщина на посту спикера, но и как автор самых резонансных политических решений — от противодействия войне в Ираке до поддержки прав меньшинств. Однако именно ее тайваньская миссия, приведшая к масштабным военным учениям Китая и поставившая мир на грань войны, стала одним из самых противоречивых эпизодов в карьере политика. Кем была Нэнси Пелоси и какой след оставила в мировой политике — в материале URA.RU.

Юность, ранние годы и образование

Нэнси Пелоси родилась в 1940 году в Балтиморе в семье итальянских эмигрантов. Ее отец, Томас Д»Алесандро-младший, был мэром города, что с детства определило интерес Пелоси к общественной жизни. Также ее мировоззрение во многом сформировалось под влиянием речи Джона Кеннеди. В ней он призвал граждан задуматься над тем, что они могут сделать для страны, а не над тем, что страна может сделать для них.

Продолжение после рекламы

Она закончила частную католическую школу в 1958 году, а позже получила степень по политологии в Тринити-колледже, предварительно изучая историю Африки. Также прошла стажировку в сенате США.

Политическая карьера

Пелоси была знакома с семьей конгрессмена Филиппа Бертона Фото: Annabelle Gordon - CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

После переезда в Сан-Франциско Нэнси Пелоси начала активно строить политическую карьеру, сблизившись с семьей влиятельного конгрессмена Филиппа Бертона. Это помогло ей быстро подняться в партийной иерархии — от члена комитета до главы калифорнийских демократов.

Поворотным моментом стала внезапная смерть Бертона в 1983 году. Его супруга Сала, не имея возможности баллотироваться по состоянию здоровья, предложила Пелоси стать преемницей.

Несмотря на сжатые сроки — всего семь недель до выборов — Пелоси провела интенсивную кампанию, организовав сотни встреч с избирателями и собрав рекордные средства. Эта тактика принесла ей победу и место в Конгрессе. В последующие годы Пелоси настолько укрепила свои позиции, что могла позволить себе меньше внимания уделять личным кампаниям, сосредоточившись на поддержке других демократов и укреплении партии.

Работа в Конгрессе

В Конгрессе Пелоси заняла активную либеральную позицию, выступая против войны в Ираке. Помимо этого она участвовала в разработке программ по борьбе со СПИДом.

В 2007 году она стала первой женщиной-спикером Конгресса США Фото: Ron Sachs - CNP for NY Post / Consolidated News Photos / Global Look Press

В 2007 году она стала первой женщиной-спикером Палаты представителей в истории США. На этом посту ее ключевым достижением стало проведение реформы здравоохранения экс-президента США Барака Обамы, потребовавшее значительных политических усилий.

Славу ей в 2018 году также принесла ее речь на трибуне Палаты представителей конгресса. Она длилась 8 часов. Все это время она говорила и пила воду.

Отношения с администрацией действующего президента США Дональда Трампа были напряженными. Пелоси критиковала строительство стены на мексиканской границе, а в 2019 году демонстративно разорвала текст его речи после выступления, что стало символом их политического противостояния. В этом же году она была переизбрана на должность спикера Палаты представителей.

На новом посту она выступала за импичмент Дональда Трампа. В качестве причины называлась попытка давления на руководство Украины в своих политических целях. По ее словам, действия лидера Штатов угрожали демократии и являлись попыткой установить режим «монархии».

Закат карьеры

В 2020 году Пелоси поддерживала кандидатуры Джо Байдена и Камалы Харрис Фото: Виталий Страхов

На президентских выборах 2020 года Нэнси Пелоси поддержала кандидатуры экс-президента США Джо Байдена и Камалы Харрис. Помимо этого, она, выступая против более радикальной программы Берни Сандерса, чьи социалистические взгляды считала риском для партии.

Продолжение после рекламы

Несмотря на победу Байдена и потерю демократами большинства в Палате представителей, Пелоси сохранила пост спикера. Однако ее позиции ослабли — 16 членов фракции демократов проголосовали против переизбрания, что свидетельствовало о растущих внутрипартийных разногласиях. В 2022 году Пелоси заявила об уходе из с поста главы партии демократов в Палате представителей. И вот, 6 ноября 2025 года Пелоси заявляет, что не планирует переизбираться в Конгресс.

«Я не буду переизбираться в Конгресс. С благодарностью в сердце я с нетерпением жду своего последнего года работы в качестве вашего представителя», — сказала Пелоси. Ее слова приводит The Washington Post.

Едва не развязала мировую войну

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года едва не спровоцировал острейший политический кризис и начало мировой войны. Китай, считающий Тайвань своей территорией, расценил визит как грубое вмешательство во внутренние дела и привел армию в полную боевую готовность.

В ответ на демарш Пелоси КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вблизи острова. К Тайваньскому проливу были стянуты ракетные установки, авианосцы и авиация, создав реальную угрозу начала полномасштабного военного конфликта. Ситуация оставалась на грани войны, пока американская делегация не покинула остров.

Личная жизнь

У Нэнси Пелоси пять детей и девять внуков Фото: Rod Lamkey - Cnp / Keystone Press Agency / Global Look Press

В молодости Нэнси Пелоси вышла замуж за бизнесмена Пола Пелоси. Он занял должность президента лизинговой компании после переезда в Калифорнию. В браке было воспитано пятеро детей — Нэнси Корин, Пол, Александра, Кристина и Жаклин. У Нэнси Пелоси уже девять внуков. Поэтому ее цитата по поводу политики гармонично сочетается с личной жизнью.