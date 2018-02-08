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08 февраля 2018
12:38  08 февраля 2018 3

Пьяный дебошир из Югры покусал полицейских в Екатеринбурге

Открытая лицензия от 25.08.2015. Зубы укусы клыки, зубы, укус, клыки
Зубастый дебошир пойдет под суд за «мелкое хулиганство»Фото: Strep72 /Flickr

В екатеринбургском аэропорту Кольцово полицейские задержали пьяного дебошира из Югорска. На пути в дежурную часть мужчина успел покусать стражей порядка.

Инцидент произошел в среду, 7 февраля, при входе в терминал «В». Поведение неадекватного мужчины быстро привлекло внимание полицейских. «При доставлении в дежурную часть гражданин оказывал активное сопротивление и нанес телесные повреждения двум сотрудникам», — рассказали «URA.RU» пресс-службе в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Против буйного жителя ХМАО возбуждено дело по статье «мелкое хулиганство». Расследованием инцидента занимается Следственный комитет на транспорте.

Сергей Макеев
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