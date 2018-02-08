13:44 08 февраля 2018 7

Женщина за рулем «Мерседеса» дважды повредила ворота Фото: pixabay.com © URA.RU

В Челябинске женщина за рулем «Мерседеса» протаранила ворота элитного жилого комплекса «Манхэттен», после чего попыталась скрыться. Группа быстрого реагирования задержала правонарушительницу, на место вызвали наряд полиции и ГИБДД.

Инцидент произошел 6 февраля, в 8:16 утра. Территория ЖК ограничена для посещения посторонними лицами, поэтому охрана поинтересовалась, кому наносит визит посетитель. На стандартные вопросы женщина-водитель отвечать отказалась, после чего с разгона протаранила въездные ворота «Манхэттена», пояснили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе ГК «Тополинка».

Далее правонарушительница предприняла неудачные попытки ворваться в подъезды домов или технические помещения, вела себя неадекватно, после чего села в авто и при выезде с территории ЖК совершила еще один наезд на ворота, повредив их. ГК вызвала силовиков, которые ее задержали. Сейчас материалы с камер видеонаблюдения находятся в отделении полиции. Ведется административное расследование.