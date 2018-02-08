Турки готовы вложить миллиарды в строительство конгресс-холла к саммитам в Челябинске

Турецкая строительная компания SARIDAGLAR в мае 2018 года начнет строительство большого конгресс-холла в Челябинске на набережной реки Миасса. Об этом гендиректор компании Озметин Аидин заявил на пресс-конференции 8 февраля, в четверг, на телеканале ОТВ. Турецкая сторона уже подписала договор о намерениях с правительством области и готова вложить в объект 80% стоимости конгресс-холла.
Через полтора месяца руководство SARIDAGLAR откроет офис в Челябинске, пояснил Озметин Аидин. Он также заявил, что менять проект не будут, вариант конгресс-холла строительную компанию вполне устраивает. При строительстве будет использована местная техника, но рабочих привезут из Турции.
Стоимость конгресс-холла оценили в 9 млрд рублей. Турецкая сторона готова вложить 6,3 млрд рублей. Оставшиеся средства внесут областные власти. Планируется, что здесь пройдут основные мероприятия саммитов. Это будет многофункциональное здание высотой 170 метров, где первые пять этажей займут общественные помещения, включая конгресс-центр, торгово-выставочные и технологические площади. Еще один конгресс-холл, малый, строится на улице Труда.
Власти Челябинской области рассчитывают на то, что Москва одобрит проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. В начале марта соответствующий доклад будет представлен президенту РФ Владимиру Путину.