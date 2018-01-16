Список, что нужно в Челябинске, чтобы Путин провел саммиты ШОС и БРИКС

09:44 16 января 2018 2

Пока Челябинск будущего только на макетах и бумаге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чтобы Челябинск смог принять саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году, надо увеличить число президентских номеров, поменять транспортную систему России, уничтожить самую большую в стране свалку. Это озвучила местным чиновникам комиссия из Кремля, «облетная группа», прибывшая из Москвы 15 января, в понедельник. Областные власти обещают все исполнить и ждут через месяц решения президента. Почти все встречи «облетной группы» были засекречены, и «URA.RU» приходилось узнавать подробности из собственных источников.

Из-за приезда облетной группы во главе с советником президента РФ Антоном Кобяковым было отменено аппаратное совещание у губернатора Бориса Дубровского. «С 11 часов начались все совещания, в районе обеда проехались по городу, — рассказал „URA.RU“ источник в областном правительстве. — Нам отдали протокольные требования конкретно под Челябинск. В целом всё нравится. Некоторые моменты нужно дорабатывать с проектировщиками».

К примеру, одобрили проект главного конгресс-холла на набережной реки Миасс. Но попросили сделать больше зал для пленарных заседаний и увеличить число президентских номеров класса люкс. «Показали архитектурный проект, успеваем внести изменения в строительный проект, — рассказал „URA.RU“ источник в минэкономразвития региона. — К концу февраля надо выйти на госэкспертизу, чтобы в мае начать строить».

Таким хотят сделать аэропорт к 2020 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Так совпало, что к проекту уже проявила интерес строительная компания из Турции SARIDAGLAR подразделения ЕNKA. На встрече с представителями челябинского бизнеса директора компании Озметинка Аидина заинтересовал не только аквапарк будущего конгресс-холла, но и сам объект. «Г-н Аидин отметил, что здание выглядит так, как будто бы турецкие архитекторы разрабатывали его для возведения в своей стране, а стоимость проекта, 9 млрд рублей, назвал невысокой для такого масштаба», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Уральского экономического союза.

Общая площадь конгресс-холла составит 110 тыс. кв. метров. В него войдут культурно-зрелищный центр на 2,5 тыс. мест, выставочный комплекс, ресторан и конференц-зал, гостиница на 300 номеров и торговый центр, офисно-деловой центр класса В+, апартаменты, фитнес-зона, аквапарк, многоуровневая парковка почти на 1,5 тыс. машино-мест и другие помещения. Некоторые сомневается в том, что 9 млрд — реальная цена. «Ощущение, что «нарисовали на коленке, — полагает один из экспертов. — Формально область и сама может целиком свои средства вложить, но, вероятно, на деле все будет дороже»

«Цена корректная, если брать из расчета на такой объект стоимость одного квадратного метра, без отделки, в 50 тыс. рублей. Если будут строить турки, то сделают это быстро и качественно, — говорит „URA.RU“ один из строителей, знакомый с ситуацией. — Они готовы и вложить свои средства. Но им нужна гарантия, что средства вернут. Так что как инвесторов их рассматривать не стоит. А вот как строителей вполне. Но пока конгресс-холл — это только красивая картинка. Нужен окончательный строительный проект, а в него еще вносят изменения. Уже было несколько потенциальных инвесторов, но все упиралось в проект, которого не могли представить». По информации «URA.RU», соинвестором на «паях» с областью выступила московская фирма «Автодор-инвест».

«Облетная группа» осмотрела площадку под малым конгресс-холлом, который строит бизнесмен Алексей Наговицын, у стадиона «Центральный». Возник вопрос о размещении пресс-центра, где соберутся журналисты из целого ряда стран. Членам комиссии предложили использовать «ГагаринПарк» или уже имеющийся пресс-центр стоящего рядом ледового дворца «Уральская молния». Оба объекта расположены в шаговой доступности от малого конгресс-холла, в гостинице которого собираются поселить журналистов.

Согласовали и проект реконструкции челябинского аэропорта. На постройку нового терминала с телескопическими трапами требуется более 6 млрд рублей. Больше половины средств вложат частные инвесторы, в том числе челябинские авиапредприятие. 2,9 млрд рублей ждут из федерального бюджета, эти деньги уже заложены в федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие транспортной системы РФ». Но ранее предполагалось, что реконструкция начнется после 2020 года. «Надо передвижку в ФЦП делать, чтобы успеть, — сообщил „URA.RU“ источник в минэкономразвития области — Будет весной указ о проведении саммитов — будет и передвижка».

Что касается самого дорогостоящего проекта, обустройства набережной Миасса, то уже определились с инвесторами. Одним из них должна стать кампания «РМВ капитал», выступившая также соинвестором будущей скоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург.

По условиям саммитов, принимающий город должен обеспечить приезжающим не менее 5 тыс. номеров. Существующие в Челябинске гостиницы готовы принять примерно 2,5 тыс. Даже с учетом малого и большого конгресс-холлов нужны еще новые гостиницы. В администрации Челябинска уже заключили земельные договоры с шестью потенциальными застройщикам. К примеру, один из таких отелей должен появиться на улице Курчатова, еще один — за гостиницей RADISSON BLU, есть проект у СК «Западный луч», должны достроить и заброшенный объект у Дома быта, проект Артура Никитина.

Такой ходят видеть набережную — с куполом конгресс-холла

Но на большинстве участков строительство пока не начиналось. «Ждали этой облетной группы, окончательной отмашки, — признался „URA.RU“ один из строителей. — Дадут отмашку — начнем сразу же строить. Если под саммиты, то гарантия, что нам никто мешать не будет и всем начинаниям дадут „зеленый свет“». Ранее власти Челябинска предложили застройщикам перепрофилировать после саммитов часть гостиниц, что будут построены к 2020 году, в жилье экономкласса. Кстати, в эти дни решилась и судьба долгостроя на улице Труда, у реки Миасс, начатого еще 20 лет назад и брошенного 20 лет назад строителем Виктором Лебедевым, в саду-острове, ставшем приютом бомжей и наркоманов. На острове будет возводить гостиницу бизнесмен Олег Лакницкий.

Одним из условий для проведения саммитов должна стать и ликвидация челябинской свалки, самой большой в России из расположенных на территории городов-миллионников. Областные власти собирались ее ликвидировать в 2020 году, но процесс пока тормозится. Торги на выбор оператора блокирует УФАС по региону. Кроме того, у Москвы есть вопросы по экологии. На аппаратном совещании в мэрии глава Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что к 2020 году в городе высадят в два раза больше деревьев, чем имеется сейчас.

После того, «облетная группа» проехалась по городу, в губернаторской резиденции состоялось итоговое совещание. Выступлений силовиков, как планировалось, не было. Но все руководители присутствовали, а свои доклады о том, как обезопасят Челябинск по время проведения саммитов, передали комиссии. На совещании выступили руководители области и инвесторы. Рекультивацию свалки включили в план мероприятий подготовки к саммитам.

Борис Дубровский делегировал Руслана Гаттарова в рабочую группу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Принято решение о создании рабочей группы с участием федеральных структур и представителей регионального правительства. Группа будет работать предметно по объектам, которые готовятся к саммитам ШОС и БРИКС, расшивать „узкие места“, которые пока есть, — сообщил „URA.RU“ пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин. — Требования к саммитам постоянно ужесточаются, раньше брали за образец Уфу, но мир шагает дальше, плюс количество стран ШОС и БРИКС постоянно растет, соответственно, растут требования к залам, местам приема, количеству гостиничных номеров». В рабочую группу от области войдет вице-губернатор Руслан Гаттаров. Через месяц группа представит доклад президенту РФ Владимиру Путину. Если глава государства окончательно даст добро, будет готовиться указ о проведении саммитов в Челябинске в 2020 году.

«Кобяков поддерживает. В докладе президенту будут не только конкретные сроки и объекты, но и фамилии тех, кому в случае невыполнения грозят карательные меры. Ситуация по каждому объекту берётся под особый контроль Москвой», — пояснил «URA.RU» источник в областном правительстве.

«Самый большой риск при подготовке к саммитам — это время, — считает председатель комиссии по бюджету и налогам гордумы Челябинска Дмитрий Довженко. — Пока все гладко и красиво на бумаге, но нужно понимать, что в реальности так ровно не получится. Как говорится, „гладко было на бумаге, да забыли про овраги“. Нужны очень сильная организация процесса и жесткий контроль».