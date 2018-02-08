17:33 08 февраля 2018 0

Сноубордисты и лыжники страдают без снега Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Горнолыжный комплекс «Висячий камень» в Новоуральске прекратил свою работу из-за отсутствия снега на склонах. Лыжники и сноубордисты не могут кататься.

«За всю зиму проработали всего неделю. На склонах снега очень мало. В том году были открыты весь сезон, а в этом вынуждены отказывать людям. Ждем снегопада, что поделать», — рассказали «URA.RU» в администрации стадиона, к которому относится горнолыжный комплекс. В группе «Секция горных лыж Новоуральска» в соцсети участники в шутку молятся об осадках.

В этом году на Урале аномально малоснежная зима. Из-за этого уральским регионам предрекли неурожай, а местные жители страдают от наличия смога в городах, который обычно нейтрализуется снегопадом.