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08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
17:33  08 февраля 2018 0

На Урале из-за аномальной погоды закрылся горнолыжный комплекс. Спортсмены молятся о снегопаде. ФОТО

Горнолыжный комплекс «Хвойный Урман». Ханты-Мансийск., горнолыжный комплекс, сноуборд
Сноубордисты и лыжники страдают без снегаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Горнолыжный комплекс «Висячий камень» в Новоуральске прекратил свою работу из-за отсутствия снега на склонах. Лыжники и сноубордисты не могут кататься.

«За всю зиму проработали всего неделю. На склонах снега очень мало. В том году были открыты весь сезон, а в этом вынуждены отказывать людям. Ждем снегопада, что поделать», — рассказали «URA.RU» в администрации стадиона, к которому относится горнолыжный комплекс. В группе «Секция горных лыж Новоуральска» в соцсети участники в шутку молятся об осадках.

В этом году на Урале аномально малоснежная зима. Из-за этого уральским регионам предрекли неурожай, а местные жители страдают от наличия смога в городах, который обычно нейтрализуется снегопадом.

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Администрация закрыла комплекс Фото: соцсети

Данил Бардин
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