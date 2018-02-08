18:20 08 февраля 2018 0

Светлана Слепцова стала советником губернатора ХМАО по спорту три месяца назад Фото: sleptsovass, Instagram

Советник губернатора Югры по спорту, прославленная биатлонистка Светлана Слепцова ушла в декрет, пробыв на должности около трех месяцев. Об этом она сообщила в социальной сети, пожелав всем хорошей недели.

«Всем хорошей недели. А я в декрет», — написала Слепцова. В разговоре с «URA.RU» олимпийская чемпионка сказала, что не планирует оставлять работу в администрации главы региона Натальи Комаровой. «Ну, конечно же, я вернусь! — иронично заметила экс-советница губернатора. — Я даже не представляю, сколько я буду в декрете: может, полгода буду, год, может полтора. Я пока не могу ответить на этот вопрос. Я ушла-то всего два дня назад».

Светлана Слепцова поделилась с агентством информацией, что станет мамой приблизительно в середине апреля. 31-летняя спортсменка готовилась к Олимпиаде в Пхенчане, но судьба распорядилась иначе. Слепцова является заслуженным мастером спорта России и почетной жительницей Ханты-Мансийска. В 2010 году она стала олимпийской чемпионкой в эстафете по биатлону в Ванкувере.