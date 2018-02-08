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Главные новости Челябинской области
18:45  08 февраля 2018 0

«Специальный филиал ада в стране». Представитель СПЧ осмотрел горящий Коркинский разрез

Коркинский угольный разрез. Челябинск., пожар, разрез
После окончания работ тушить Коркинский угольный разрез стало некомуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представитель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Иван Засурский, прибывший в Челябинск 8 февраля, побывал на борту Коркинского угольного разреза. Дым от пожаров в разрезе — один из главных источников смога в Челябинске. Вместе с другим представителем СПЧ Сергеем Цыпленковым Засурский решил проверить все источники ухудшения атмосферы в городе.

В поездке на разрез Ивана Засурского сопровождали активисты движения «СтопГОК» и штаба Навального. Вместе с Засурским в Челябинск приехали представители «Гринпис» и одного из телеканалов Германии. «Я считаю, это такой специальный филиал ада в стране», — заявил Иван Засурский, стоя на борту Коркинского разреза. Самую большую яму в Евразии правозащитник сравнил с адом, потому что из котлована пахнет серой.

Засурский приезжал на разрез летом, вместе с группой представителей СПЧ. Тогда, по его словам, такого ужаса не было. Ситуация ухудшилась с того момента, когда Челябинская угольная компания прекратила разработку разреза и тушить пламя стало некому. К тушению техногенных пожаров в разрезе 6 февраля приступили сотрудники филиала Копейского военизированного горноспасательного отряда МЧС России.

Вечером 8 февраля в Челябинском доме ученых с участием Засурского и Цыпленкова состоится заседание «круглого стола», на котором обсудят состояние атмосферного воздуха в Челябинске. Также Иван Засурский и Сергей Цыпленков примут участие в заседании рабочей группы по вопросам строительства Томинского ГОКа.

Альбина Золотухина
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