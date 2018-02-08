19:05 08 февраля 2018 0

Глава Ямала сам придумал задание для финалистов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин высоко оценил конкурс «Лидеры России», в финале которого он участвует в качестве наставника. Завершающий этап состязания для менеджеров проходит в Сочи, где из 300 финалистов со всех регионов страны только 100 получат образовательные гранты на млн рублей.

Сотню счастливчиков, помимо Кобылкина и еще шести глав регионов, будут отбирать глава администрации президента РФ Антон Вайно, заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак, члены кабинета министров и главы крупнейших российских компаний.

В финале всех участников разбили на тридцать групп (по одной на каждого наставника). Руководители групп подготовили задания, основанные на реальных ситуациях. Дмитрий Кобылкин разработал задание по строительству в регионе стратегического промышленного объекта. В рамках осуществления проекта нужно было максимально учесть интересы коренных народов, самые строгие экологические требования и также привлечь иностранных инвесторов.

По итогам работы глава ЯНАО заявил, что с такими лидерами «у России будет успешное будущее». «Знаю, что многие не верили вообще. Здесь же нет ни родственников, ни брата-свата. Ребята реально приехали понять, эта система работает или нет. Поэтому спасибо администрации президента, что такие площадки существуют и они настоящие», — приводит слова губернатора «Российская газета».

В финал конкурса удалось попасть лишь одному ямальцу. Им стал Алексей Горпинченко из Нового Уренгоя. Всего из уральских областей в финал попали 30 участников: 14 человек представляют Свердловскую область, по шесть — Челябинскую и Тюменскую, три участника вышли финал от ХМАО.

Финал конкурса стартовал 6 февраля. Имена победителей будут названы 11 февраля, напоминает «Национальная служба новостей».