20:32 20 декабря 2017 0

Из Свердловской области поедет 14 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Имена первых финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» объявлены 20 декабря. Среди них — 30 участников из Уральского федерального округа, успешно преодолевших испытания окружного полуфинала, который прошел в Екатеринбурге с 3 по 6 декабря.

Из 30 победителей 14 человек представляют Свердловскую область, по шесть — Челябинскую и Тюменскую, три участника вышли финал от ХМАО и один — из Ямало-Ненецкого автономного округа. Еще несколько человек от УрФО пройдут в итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу, когда станут известны итоги полуфиналов во всех федеральных округах. Дальше полуфиналы пройдут в Сибирском, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах.

Из 199 тысяч подавших заявки конкурсантов до полуфинала дошел только 2691 человек. Из них будут отобраны 300 финалистов, которые будут награждены образовательными грантами в размере одного миллиона рублей. Финал конкурса пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся 100 победителей. Все они получат уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны.

Ранее Свердловская область, наряду с Севастополем и Томской областью, вошла в число регионов с наибольшим лидерским потенциалом, напоминает РАПСИ. К такому выводу пришли организаторы конкурса «Лидеры России», подведя итог дистанционного этапа конкурса.