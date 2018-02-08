19:56 08 февраля 2018 1

На Урале горит «самая большая дыра в Евразии» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бойцы филиала Копейского военизированного горноспасательного отряда МЧС России третьи сутки тушат очаги пожаров в Коркинском угольном разрезе. Сделать прогноз по срокам завершения работ пока невозможно, заявил командир отряда Александр Аксененко на пресс-подходе в четверг, 8 февраля, передает корреспондент «URA.RU».

Руководитель операции заявил, что 24 ноября между компанией «Промрекультивация» и копейским ВГСО был подписан договор на аварийно-спасательное обслуживание Коркинского разреза. В связи с пожарами поступила заявка «по локализации и охлаждению зон самонагревания». Спасатели определили мероприятия и технологии тушения. И с 8 часов утра 6 февраля 30 человек и 6 единиц техники начали работу на месте.

«Работы ведутся в угольном отвале обогатительной фабрики. Производится охлаждение контура зоны самонагревания (очага подземного пожара). По технологии, с помощью рассеивания воды под малым давлением происходит охлаждение массива по контуру. Пока идет первый из трех этапов. Вода подается мотопомпами за 200 метров. В дальнейшем будем продолжать охлаждение, наращивая оросительный веер. Зона охлаждения пока составляет 60 квадратных метров. Работы ведутся третьи сутки. Глубина породного отвала большая. Для уверенности, после охлаждения будет мониторинг температуры по разным глубинам», — сказал спасатель. Он затруднился дать прогноз по сроку завершения работ.

Смог над Челябинском стоит практически постоянно, вне зависимости от времени года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернатор Сергей Сушков добавил, что в четверг в правительстве области собирался штаб по вопросам экологии, на котором решено было рекомендовать «Промрекультивации» продолжать тушить разрез, несмотря на увеличение облака задымления. «Временно стало хуже дышать в Челябинске. Так всегда, когда начинают тушить такие возгорания. Но в штабе решили, что надо продолжать. Гораздо важнее сегодня не дать разрастись очагу возгорания», — объяснил чиновник.

По словам замглавы региона, начало тушения немного затянулось в связи с объективными причинами: передача лицензии, согласования с Ростехнадзором, составление плана тушения и так далее. «Это сложнейший объект — 3,5 километра в диаметре и 600 метров глубиной. Самая большая дыра в Евразии! Одним взмахом руки такую проблему нельзя решить», — продолжил Сергей Сушков.

Чиновник подчеркнул, что общался с прилетевшими в Челябинск членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) Иваном Засурским и Сергеем Цыпленковым. А в пятницу, 9 февраля, встретится с ними на площадке Общественной палаты области, где будут обсуждаться проблемы экологии. «Члены СПЧ с общественниками посетят не только Коркинский разрез, но и челябинскую городскую свалку, которая функционирует с 1949 года и наконец-то с этого года будет закрыта — это был тяжелый механизм, но он найден и будет реализован. С промпредприятиями и реагентами на дорогах ведется отдельная работа. А сейчас у нас две важнейшие задачи — закрыть свалку и потушить Коркинский разрез. Если решим их, то в Челябинске станет заметно легче дышать, — резюмировал Сергей Сушков.

Малоснежная зима только добавила городу экологических проблем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков рассказал «URA.RU», что на разрезе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 15 раз. В Советском районе выявили превышения ПДК по формальдегиду в 5,9 раза. «Ночью ветер сменился на северный. Поэтому многие ощутили негативное воздействие крупных промышленных гигантов. Много обращений из Металлургического района с жалобой на „Мечел“, также в Тракторозаводском жаловались на ЧЭМК. Сегодня ветер опять южный, и смогом накрывает в очередной раз с разреза», — добавил эколог.

Ранее «URA.RU» сообщало, что представитель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Иван Засурский прибыл в Челябинск. Он осмотрел Коркинский угольный разрез и заявил, что это «специальный филиал ада в стране».