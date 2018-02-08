20:01 08 февраля 2018 4

«Южуралмост» в 2016 году выиграл 80% всех дорожных аукционов в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба России вынесла предписание министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с требованием разбить на более мелкие лоты два тендера общей стоимостью 16,4 млрд рублей. Заказчик объединил в закупках трассы и мосты, расположенные в разных районах, тем самым резко ограничив конкуренцию, сообщила «URA.RU» пресс-секретарь челябинского управления надзорного ведомства Наталья Мартынюк.

«Не всем компаниям доступен такой объем тендера. Участник аукциона в обеспечение контракта должен внести 10% от его суммы. Кроме того, указаны разные территории. Если бы тендер разбили на более мелкие лоты и по территориальному признаку, участвовать могло бы больше компаний. Были бы конкуренция и снижение стоимости», — объяснила представитель УФАС.

В ведомстве затруднились назвать компании, которые могли бы внести 1,6 млрд рублей в обеспечение контракта. Однако подчеркнули, что анализ рынка показал доминирующее положение АО «Южуралмост». Итоги прошлого года еще не подведены, но в 2016 году эта компания выиграла 82,28% всех дорожных аукционов в Челябинской области. Более того, чиновники миндортранса идут на нарушения и штрафы, но не разбивают тендеры на более мелкие, вольно или невольно обеспечивая «Южуралмосту» лучшие подряды.

В УФАС назвали показательным примером инцидент 2017 года, когда заказчик отменил аукцион на реконструкцию дороги в Увельском районе в связи с некими «обстоятельствами непреодолимой силы». В том тендере участвовало семь компаний, которые снизили стоимость закупки на 35% — до 28 млн рублей. После отменены аукциона заказчик назначил новый. Но теперь включил в этот же лот еще три дороги в Саткинском, Увельском и Троицком районах, а также в Южноуральске, увеличив объем работ до 413 млн рублей. В итоге на аукцион вышло только АО «Южуралмост».

Это не единственный такой пример. В апреле прошлого года миндортранс объявил тендер на капремонт дороги на юге области стоимостью 212 млн рублей. На аукцион попыталось было заявиться ООО «Кизилдорстрой». Однако конкурсная комиссия незаконно отклонила эту фирму. Подряд снова получило АО «Южуралмост». УФАС и в этот раз направило письмо в министерство с требованием рассмотреть заявку «Кизилдорстроя». Чиновники пошли в суд, чтобы не выполнять предписание. Неделю назад УФАС объявило, что выиграло разбирательства и апелляции, доказав свою правоту. Члены аукционной комиссии оштрафованы на 30 тысяч и 50 тысяч рублей. Только бюджетные деньги уже освоены.

«В рамках своих полномочий за неисполнение предписания мы можем привлечь только к административной ответственности», — подтвердили в УФАС. И добавили, что ведомство внесло в миндортранс представления с требованием к 20 февраля разбить 16-миллиардный тендер на части.