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09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:03  08 февраля 2018 16

Известный экономист предсказал госпереворот в России

Кто именно будет свергать режим, Делягин не ответилФото: Михаил Делягин, Instagram
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Новые американские санкции призваны заставить российскую элиту свергнуть легитимный режим в стране. Об этом заявил известный экономист-политолог Михаил Делягин.

В разговоре с «Аргументами недели» он сказал, что, по некоторым оценкам, за 25 лет из России было выведено порядка пяти триллионов долларов, а санкции, над которыми многие смеются, на самом деле не «пшик». «Американцы дали понять, что „Рим предателям не платит“. Люди честно работали против России в интересах наших западных конкурентов. Результаты кураторов не устраивают. Оказалось, что тихим саботажем русских не взять. Решили перевести противостояние в активную фазу», — приводит издание его слова.

Делягин говорит, что самое главное в санкциях — показать фигурнатам списка, что «прогибаться» перед Западом и хранить там все свои деньги мало — нужно «обеспечить свержение законной власти в Российской Федерации». Сценарий дворцового переворота не пройдет из-за российских спецслужб, и тогда противники режима попытаются инициировать «цветную» революцию. Для этого нужно максимально катализировать общественное недовольство. Это уже делают: запрещая России участвовать в Олимпиаде, например. Делягин отметил, что также стоит ожидать провокаций на чемпионате мира по футболу.

В начале февраля 2018 года минфин США опубликовал открытую версию так называемого «кремлевского доклада». В список внесены все члены российского правительства. Всего в нем — 210 человек. Засекреченная версия «кремлевского списка» была направлена конгрессу США. На его основе Белый дом намерен ввести дополнительные санкции в отношении России, напоминает «Национальная служба новостей».

Семен Гринберг
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