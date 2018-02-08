В Кургане прошла презентация вертолетного центра оперативной медицины, который инвесторы АО «Русские вертолетные системы» назвали «первым в своем роде». В строительство вложили 15 млн рублей, передает корреспондент «URA.RU».
Курганский вертолетный центр начал работу летом прошлого года, за это время было совершено 175 вылетов. На службе медиков два современных вертолета, которые в любой момент готовы к вылету. Общий налет компании составил 340 часов, время дежурства — свыше 4150 часов. Меньше чем за год в Кургане были построены ангарный комплекс и две вертолетные площадки.
Руководитель АО «Русские вертолетные системы» Алексей Зайцев отметил, что сейчас в Курганской области четыре площадки готовы принимать вертолеты в ночное время суток — в Макушино, Шадринске, Шумихе и Щучьем. Развитие инфраструктуры будет продолжено, заверили инвесторы.
ГБУ «Курганский областной центр медицины катастроф» в 2018 году планировал потратить 88,3 млн рублей на транспортировку больных с помощью санавиации. За половину 2017 года «Вертолетные системы» оказали услуг региону на сумму более 100 млн рублей.
В 2017 году 34 региона России получили субсидии в размере 3,3 млрд рублей на закупку услуг санитарной авиации. Однако выяснилось, что не все деньги были потрачены правильно. По мнению специалистов Счетной палаты, при проведении повторного конкурса в Кургане были внесены условия, которые заведомо исключали из участия других претендентов. Это позволило заключить второй госконтракт с «Русскими вертолетными системами», при этом цена летного часа и часа дежурства выросла в шесть раз. При этом местное управление ФАС не нашло нарушений в условиях контракта.