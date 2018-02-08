23:24 08 февраля 2018 4

Об опасных работах никого не предупредили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подготовительные работы по сносу телебашни в Екатеринбурге напугали горожан. Около семи вечера в окрестностях недостроя раздались взрывы и на землю полетели осколки бетона. Екатеринбуржцев о работах никто не предупредил.

По словам очевидцев, падали куски бетона размером по 2—3 сантиметра. Взрыв прогремел в центре башни. «Большие осколки бетона полетели на людей и стоящие рядом автомобили, — рассказал читатель городского портала Е1. — Я был недалеко от башни, метрах в 200. Людей было немного, мы успели укрыться, а потом все начали убегать и разъезжаться. У многих автомобилей включилась сигнализации, возможно, какие-то даже задело.

В беседе с «URA.RU» генеральный директор АО «Работы. Взрывные. Специальные» Юрий Овчаров (компания занимается сносом башни) заявил, что взрыв проходил в штатном режиме, а территория была оцеплена. «Мы работали в рамках проекта, в определенное время. Никого там не было <…> Проект прошел три экспертизы, включая экспертизу охраны памятников», — сказал Овчаров. На вопрос о том, когда уральцам ждать новых взрывов, он ответил, что больше ничего не будет: «У нас контракт до апреля, поэтому, когда заказчик скажет, тогда и вам будет известно». Сейчас башня стоит без сигнальных огней, которые обычно горят на ней.

Как рассказал корреспонденту «URA.RU» дежурящий на месте охранник, разлетевшиеся осколки не повредили припаркованные неподалеку автомобили.

1/2 Запечатлен момент взрыва Фото: Радио «Серебрянный дождь» «ВКонтакте»

Официально снос телебашни запланирован на апрель 2018 года, чтобы накануне выборов президента РФ не вызвать массовые протесты общественности. Между тем ранее появилась информация, что самый известный долгострой Екатеринбурга могут снести до выборов. При этом взрыв будет внезапным, дабы сторонники сохранения башни не успели вмешаться.