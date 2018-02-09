{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Документы - в распоряжении редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 февраля 2018
08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Курганской области
12:13  09 февраля 2018 1

Автобус в Кургане протаранил дерево и снес дорожный знак. ФОТО

Водители автобусов в Кургане регулярно нарушают ПДДФото: «Инцидент | Курган», «ВКонтакте»

В Кургане утром 9 февраля автобус ПАЗ протаранил дерево и снес знак «Пешеходный переход». Как сообщают очевидцы в группе «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте», при этой аварии никто не пострадал. Похожий инцидент произошел днем ранее рядом с домом №36 по улице Куйбышева.

Тогда пазик врезался в легковой автомобиль Renault Duster. Как пояснил kurgan.ru водитель, у автобуса отказали тормоза. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, по какой причине мужчина вышел в рейс на неисправном автомобиле.

Ситуация с безопасностью пассажирских перевозок в Кургане вызывает беспокойство, сообщает пресс-служба городской администрации. За 2017 год, по информации городской Госавтоинспекции, по вине водителей автобусов произошло 29 ДТП, при которых три человека погибли и 43 получили различные травмы. По сравнению с прошлым годом рост по количеству аварий составил 141,7%, погибших и раненых стало более чем в два раза больше.

Частые аварии с участием рейсовых автобусов вызывают негодование у курганцев. Наибольший резонанс в городе вызвал случай с семилетним мальчиком, которого мужчина за рулем ПАЗа не увидел и задавил насмерть. Как объясняют сами водители, нарушать ПДД их вынуждает жесткий график работы.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров