Автобус в Кургане протаранил дерево и снес дорожный знак. ФОТО

В Кургане утром 9 февраля автобус ПАЗ протаранил дерево и снес знак «Пешеходный переход». Как сообщают очевидцы в группе «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте», при этой аварии никто не пострадал. Похожий инцидент произошел днем ранее рядом с домом №36 по улице Куйбышева.
Тогда пазик врезался в легковой автомобиль Renault Duster. Как пояснил kurgan.ru водитель, у автобуса отказали тормоза. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, по какой причине мужчина вышел в рейс на неисправном автомобиле.
Ситуация с безопасностью пассажирских перевозок в Кургане вызывает беспокойство, сообщает пресс-служба городской администрации. За 2017 год, по информации городской Госавтоинспекции, по вине водителей автобусов произошло 29 ДТП, при которых три человека погибли и 43 получили различные травмы. По сравнению с прошлым годом рост по количеству аварий составил 141,7%, погибших и раненых стало более чем в два раза больше.
Частые аварии с участием рейсовых автобусов вызывают негодование у курганцев. Наибольший резонанс в городе вызвал случай с семилетним мальчиком, которого мужчина за рулем ПАЗа не увидел и задавил насмерть. Как объясняют сами водители, нарушать ПДД их вынуждает жесткий график работы.