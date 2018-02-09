Блогер Соколовский решил отказаться от гражданства России

12:16 09 февраля 2018 16

Оно мешает ему делать бизнес на криптовалютах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский, ловивший покемонов в Храме на Крови и осужденный за экстремизм и оскорбление чувств верующих, намерен отказаться от российского гражданства. Об этом он сообщил в своих аккаунтах в соцсетях.

«Готовились получить порядка полумиллиона долларов инвестиций под BitJournal и с этой целью сделали Inc в Сент-Китс на острове НевисСент (государство Сент-Китс и Невис в Атлантике, — прим. ред.). В итоге РФ запрещает мне регистрацию фирмы. Эту проблему мы все равно решим, но, как только закончится мой срок, я откажусь от российского гражданства навсегда», — написал Руслан на своей странице во «ВКонтакте».

В качестве иллюстрации к посту выложен документ — письмо от Финансового департамента Невиса, в котором сообщается, что процедура регистрации компании BitJournal Incorporation приостановлена в связи с отрицательным результатом проверки получателя (Соколовского) по линии безопасности. Основанием для этого стала информация от российского МИД о том, что Соколовский осужден в России по статьям 282, 148 и 138 Уголовного кодекса РФ и включен в список террористов-экстремистов.

Вот где находится остров Невис, где регистрирует свою компанию блогер Соколовский Скриншот: maps.google.com

Ранее «URA.RU» сообщало, что летом 2017 Соколовский не смог попасть на самолет — в Сети живо обсуждали эту новость, комментируя, что «террориста не пустили на борт». Тогда же он приступил к выпуску журнала BitJournal о криптовалютах, майнинге и блокчейне.

Руслан Соколовский прославился видеороликом о ловле покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге. После этого силовики провели обыск дома у молодого человека и завели на него уголовное дело. Блогер обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса: «возбуждение ненависти либо вражды» (282), «нарушение права на свободу совести и вероисповедания» (148), а также приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры (138.1), Районный суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно, затем облсуд смягчил наказание — до 2 лет и 3 месяцев. Сейчас Руслан занимается выпуском роликов на YouTube и созданием журнала о криптовалютах.