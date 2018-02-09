{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Документы - в распоряжении редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
12:16  09 февраля 2018 16

Блогер Соколовский решил отказаться от гражданства России

Приговор по делу Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
Оно мешает ему делать бизнес на криптовалютахФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
все новости сюжета

Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский, ловивший покемонов в Храме на Крови и осужденный за экстремизм и оскорбление чувств верующих, намерен отказаться от российского гражданства. Об этом он сообщил в своих аккаунтах в соцсетях.

«Готовились получить порядка полумиллиона долларов инвестиций под BitJournal и с этой целью сделали Inc в Сент-Китс на острове НевисСент (государство Сент-Китс и Невис в Атлантике, — прим. ред.). В итоге РФ запрещает мне регистрацию фирмы. Эту проблему мы все равно решим, но, как только закончится мой срок, я откажусь от российского гражданства навсегда», — написал Руслан на своей странице во «ВКонтакте».

В качестве иллюстрации к посту выложен документ — письмо от Финансового департамента Невиса, в котором сообщается, что процедура регистрации компании BitJournal Incorporation приостановлена в связи с отрицательным результатом проверки получателя (Соколовского) по линии безопасности. Основанием для этого стала информация от российского МИД о том, что Соколовский осужден в России по статьям 282, 148 и 138 Уголовного кодекса РФ и включен в список террористов-экстремистов.

Вот где находится остров Невис, где регистрирует свою компанию блогер Соколовский
Скриншот: maps.google.com

Ранее «URA.RU» сообщало, что летом 2017 Соколовский не смог попасть на самолет — в Сети живо обсуждали эту новость, комментируя, что «террориста не пустили на борт». Тогда же он приступил к выпуску журнала BitJournal о криптовалютах, майнинге и блокчейне.

Руслан Соколовский прославился видеороликом о ловле покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге. После этого силовики провели обыск дома у молодого человека и завели на него уголовное дело. Блогер обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса: «возбуждение ненависти либо вражды» (282), «нарушение права на свободу совести и вероисповедания» (148), а также приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры (138.1), Районный суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно, затем облсуд смягчил наказание — до 2 лет и 3 месяцев. Сейчас Руслан занимается выпуском роликов на YouTube и созданием журнала о криптовалютах.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров