Эксперты определили сценарий повышения пенсионного возраста в России

Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили доклад о повышении пенсионного возраста в России. Экономисты определились со сценарием, оценив эффект и социальные риски. Оптимальным они считают постепенное увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
Доклад «Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски» подготовили Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева, пишет РБК. Они рассказали, что отметку нужно повышать из-за рисков сокращения экономически активного населения, роста теневого сектора экономики, уменьшения среднего трудового стажа. Главной целью увеличения пенсионного возраста эксперты называют повышение возможности для роста пенсий и снижение нагрузки пенсионной системы на бюджет и экономику. Однако авторы доклада отметили и минусы повышения пенсионного возраста в России: вероятное увеличения уровня бедности россиян, безработицы и даже смертности населения.
Для того, чтобы успешно закрепить нововведения в обществе, делать это нужно постепенно, чтобы общество и рынок труда успели адаптироваться, считают экономисты. Поэтому повышать пенсионный возраст планируют с шагом «плюс три месяца к пенсионному возрасту» ежегодно в первые четыре года реформы, далее — по шесть месяцев ежегодно.
Как ранее сообщало «URA.RU», повышение пенсионного возраста может обернуться катастрофой. Лоббисты этой кампании не рассказали, что будет с пенсионерами, которые еще не достигли нового пенсионного возраста, но уже не востребованы среди работодателей. В таком случае старики просто останутся без средств к существованию. Однако есть мнение, что повышение отметки и не понадобится. При широкой автоматизации производств в России предприятия начнут интенсивно заменять людей на роботов и низкий рубеж выхода на пенсию позволит избежать безработицы.