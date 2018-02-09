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09 февраля 2018
Главные новости Москвы
13:54  09 февраля 2018 17

Эксперты определили сценарий повышения пенсионного возраста в России

Город летом. Сургут, старость, пожилая женщина, пенсия, бабушка на скамейке
Для многих работающих пенсионеров пенсия — дополнительный доход, который поддерживает уровень жизниФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Пенсии в России, как лотерея
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Эксперты РАНХиГС, чьи разработки используются правительством, подготовили доклад о повышении пенсионного возраста в России. Экономисты определились со сценарием, оценив эффект и социальные риски. Оптимальным они считают постепенное увеличение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Доклад «Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты и вероятные риски» подготовили Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Татьяна Малева, пишет РБК. Они рассказали, что отметку нужно повышать из-за рисков сокращения экономически активного населения, роста теневого сектора экономики, уменьшения среднего трудового стажа. Главной целью увеличения пенсионного возраста эксперты называют повышение возможности для роста пенсий и снижение нагрузки пенсионной системы на бюджет и экономику. Однако авторы доклада отметили и минусы повышения пенсионного возраста в России: вероятное увеличения уровня бедности россиян, безработицы и даже смертности населения.

Для того, чтобы успешно закрепить нововведения в обществе, делать это нужно постепенно, чтобы общество и рынок труда успели адаптироваться, считают экономисты. Поэтому повышать пенсионный возраст планируют с шагом «плюс три месяца к пенсионному возрасту» ежегодно в первые четыре года реформы, далее — по шесть месяцев ежегодно.

Как ранее сообщало «URA.RU», повышение пенсионного возраста может обернуться катастрофой. Лоббисты этой кампании не рассказали, что будет с пенсионерами, которые еще не достигли нового пенсионного возраста, но уже не востребованы среди работодателей. В таком случае старики просто останутся без средств к существованию. Однако есть мнение, что повышение отметки и не понадобится. При широкой автоматизации производств в России предприятия начнут интенсивно заменять людей на роботов и низкий рубеж выхода на пенсию позволит избежать безработицы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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