Повышение пенсионного возраста грозит России катастрофой

Увеличение срока выхода россиян на пенсию, которое все большее число экспертов называет выходом из «демографической ямы», может обернуться огромными проблемами. Его негативные последствия совершенно не просчитаны.
Лоббисты пенсионной реформы так и не озвучили, что делать с огромной массой стариков, которые при новом раскладе останутся без пенсии, но уже «за бортом» у работодателей. Даже в ближайшем приближении нет программ по оценке их способности продолжать трудиться, как и системы, позволяющей поддерживать их здоровье на достаточном для активной трудовой деятельности. Нет и программ трудоустройства и переподготовке россиян старшего возраста, которые и сейчас не слишком востребованы на рынке труда, напоминает эксперт REGNUM Вячеслав Кривошеев. Таким образом, значительно число людей никак не исправят ситуацию с дефицитом на рынке труда, но при этом останутся без средств к существованию.
Сторонники повышения пенсионного возраста апеллируют к зарубежному опыту. Но в том же Израиле, где мужчины выходят на отдых в 67 лет, а женщины в 62, средняя продолжительность жизни составляет более 82 лет. Между тем российские мужчины в среднем уходят из жизни в 66,5 лет, а женщины в 77. При этом средняя пенсия в Израиле в пересчете составляет 98 тысяч рублей против примерно 14 тысяч в России, и это далеко не рекордный показатель по мировым меркам.