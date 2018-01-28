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28 января 2018
16:27  28 января 2018 0

Повышение пенсионного возраста грозит России катастрофой

Выборы-2016. Жабриков. Екатеринбург, пенсионеры, электорат, выборы2016
В несостоявшейся пенсионной реформе уже нашли «подводные камни»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Пенсии в России, как лотерея
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Увеличение срока выхода россиян на пенсию, которое все большее число экспертов называет выходом из «демографической ямы», может обернуться огромными проблемами. Его негативные последствия совершенно не просчитаны.

Лоббисты пенсионной реформы так и не озвучили, что делать с огромной массой стариков, которые при новом раскладе останутся без пенсии, но уже «за бортом» у работодателей. Даже в ближайшем приближении нет программ по оценке их способности продолжать трудиться, как и системы, позволяющей поддерживать их здоровье на достаточном для активной трудовой деятельности. Нет и программ трудоустройства и переподготовке россиян старшего возраста, которые и сейчас не слишком востребованы на рынке труда, напоминает эксперт REGNUM Вячеслав Кривошеев. Таким образом, значительно число людей никак не исправят ситуацию с дефицитом на рынке труда, но при этом останутся без средств к существованию.

Сторонники повышения пенсионного возраста апеллируют к зарубежному опыту. Но в том же Израиле, где мужчины выходят на отдых в 67 лет, а женщины в 62, средняя продолжительность жизни составляет более 82 лет. Между тем российские мужчины в среднем уходят из жизни в 66,5 лет, а женщины в 77. При этом средняя пенсия в Израиле в пересчете составляет 98 тысяч рублей против примерно 14 тысяч в России, и это далеко не рекордный показатель по мировым меркам.

Владимир Васин
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