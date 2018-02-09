13:35 09 февраля 2018 2

Звери осаждают деревни Фото: pixabay.com

В Свердловской области бесконтрольно расплодившиеся волки стали реальной угрозой для жителей сельской местности. В деревне Гайны в Ачитском районе хищников регулярно видят на улице возле школы.

«С наступлением холодов уже было около десяти случаев, когда волки воровали собак прямо из будок с цепи у дома. Одну обглоданную нашли за деревней, остальных вообще не нашли. Одного волка застрелил наш охотник под Новый год. Это был крупный матерый зверь. Еще трех волков поменьше размером не раз люди видели, как они бегают по улице возле школы. Там неподалеку помойка. Видимо, в лесу сейчас с кормом плохо — они на помойке еду ищут», — рассказали «URA.RU» в администрации деревни Гайны.

Схожая ситуация сложилась в Карпинском городском округе. Там пока еще не дошло до того, чтобы волки воровали собак из деревень. Но вокруг населенных пунктов уже замечены множественные следы хищников. Мороз выгоняет волков из леса ближе к человеческому жилью, где проще добыть пищу. В связи с этим карпинские охотники готовятся к проведению масштабной облавы, устанавливают ловушки и капканы.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Свердловской области волки расплодились в огромном количестве и стали угрозой для людей и домашних животных. Чиновники издали приказ № 308, по которому разрешен отстрел волков с 1 декабря 2017 года по 30 апреля 2018 года без всякого количественного ограничения.