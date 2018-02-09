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09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
14:02  09 февраля 2018 3

Ирония или издевательство? Уважаемого замминистра снова гоняют между минздравом и минсоцполитики — второй раз за год

Пресс-брифинг по массовому отравлению детей в лагере в Таватуе. Екатеринбург, медведская диляра
Медведскую уже несколько лет переводят между двумя ведомствами. Пожалейте даму!Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Свердловский министр здравоохранения Андрей Цветков, назначенный 22 декабря 2017 года, набирает новую команду. Чиновник, как утверждают его коллеги, получил на это «полный карт-бланш» от губернатора Евгения Куйвашева. Как сообщил «URA.RU» источник в областном правительстве, чиновник уже принял первое кадровое решение.

Как утверждает собеседник агентства, в отставку был отправлена заместитель министра здравоохранения Свердловской области Диляра Медведская. Чиновница, как утверждается, перейдет на работу в том же статусе в минсоцполитики Свердловской области.

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В минздраве утверждают, что Медведская с самого утра работает в своем кабинете, но от официальных комментариев пока отказываются. «С прошлого года у меня освободилась ставка заместителя. Были сделаны различные предложения, и я очень рад, что Диляра Рашидовна приняла это предложение и губернатор, самое главное, одобрил ее переход на новое место.

В обязанности первого заместителя войдут общая координация вопросов, в том числе по комплексной реабилитации инвалидов, проект социальной карты, вы знаете, мы реализовываем в числе прочих ведомств и многое другое — все вопросы, которые будут иметь важное значение для эффективной работы региональной власти», — объяснил суть назначения министр социального развития Андрей Злоказов.

В отставке Медведской есть и доля иронии — ее назначение заместителем министра здравоохранения было первым кадровым решением, принятым предшественником Цветкова — Игорем Трофимовым, ныне главврачом ОКБ №1. В минсоцполитики Медведская займет пост Елены Лайковской, покинувшей ведомство в декабре прошлого года.

До приглашения в мае 2016 года Медведская уже работала и в Управлении здравоохранения Екатеринбурга и в самом минздраве, из которого после конфликта с экс-министром Аркадием Белявским уже уходила в минсоцполитики. Вернувшись в минздрав в мае 2016 года, Медведская старательно добивалась получения должности первого заместителя, но так и не смогла получить, даже несмотря на наличие этого наименования в штатном расписании. В минсоцполитики сегодня под нее создана ставка первого зама.

Антон Ольшанников
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