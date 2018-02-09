15:10 09 февраля 2018 4

Борис Шалютин, считает, что во всем виновато руководство вуза Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В столице Зауралья при очистке водоема ботанического сада Курганского государственного университета спилили 40-летние деревья. Факт вызвал возмущение активных жителей Кургана, которые следят за судьбой сада. Методы работы нового руководства сада они считают варварскими.

Пост о вырубке деревьев был размещен на страничке группы «Мой Курган» в соцсетях. Как рассказал «URA.RU» общественник Андрей Вагин, сейчас чистка водоема происходит с помощью карьерного экскаватора, которым, по мнению специалистов, невозможно провести ее качественно — техника не достает до середины водоема. «Предлагался способ очистки земснарядом, который будет находиться непосредственно на воде, с помощью него можно будет „высасывать“ ил с глубины. Сейчас они убирают грунт только вдоль берега, деревья вырубают, чтоб было удобно, — это бездумная халатность, особенно в ботаническом саду», — поделился собеседник.

Бывший директор ботсада Александр Мочалов сообщил агентству, что деревья были срублены неделю назад. «Я считаю, что новое руководство просто закапывает миллионы в землю. Уже долгое время не могут сдать теплицы — сейчас вместо плодородного слоя для их отсыпки возьмут илистый грунт из озера. Самое главное — жалко деревья», — отметил он.

Профессор КГУ, депутат областной думы Борис Шалютин на своей странице Facebook заявил, что проблема гораздо шире. «Сегодня университетом правит команда геростратов. Я бы хотел обратить внимание на то, что это не только лично Прокофьев — персонаж, списавший диссертацию, сфальсифицировавший монографию, окончательно ликвидировавший тяжело больную, но все же еще теплившуюся систему университетского управления, хоть как-то мешавшую сменявшим друг друга (один другого хуже) ректорам превращать университет в одну сплошную болотную жижу. Меня не удивляет история с деревьями, потому что, если можно вырубать создававшиеся десятилетиями научные школы, учебные специальности, академические традиции, людей, то что уж там деревья», — высказал он свое возмущение.

1/6 На берегу водоема вырубили деревья Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Проректор по научной работе КГУ Надежда Еговцева заявила «URA.RU», что сейчас в ботаническом саду борются с разрухой, до которой сад был доведен прежним руководством. Директор ботанического сада Юлия Мищихина добавила, что все работы выполняются в соответствии с планом развития. «Там росло около десятка тополей и клены ясенелистные, которые считаются сорными деревьями, во всех ботанических садах от них избавляются», — пояснила она. В ближайшее время, по словам Мищихиной, на берегу планируется высадить плакучие ивы, под их сенью будут высаживаться растения, занесенные в Красную книгу. «У нас планируется две фотозоны, на берегу поставим скамейки. Мы хотим, чтобы сад стал местом, куда стремятся горожане», — поделилась она планами.

Бывшие работники ботанического сада выразили уверенность, что вырубка деревьев может проходить только с согласия городской административно-технической инспекции. Юлия Мищихина высказала предположение, что это не касается сорных деревьев. «У нас все документы в порядке». — заверила она.

«URA.RU» направило запрос в АТИ, чтобы выяснить, нужно ли было специалистам КГУ просить разрешения на вырубку.