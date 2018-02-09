На российско-грузинской границе задержали неадекватного жителя Грузии, который держал путь в Тюмень. По словам мужчины, он направлялся туда к своим друзьям. При себе у него не было ни денег, ни документов, а одет мужчина был в шорты и сланцы.
По предварительным данным, правонарушитель находился в неадекватном состоянии, вероятно, в состоянии наркотического опьянения, пишет НИА «Кавказ». Он протаранил на своей машине шлагбаум на грузинском пункте досмотра, а уже на российской стороне его задержали пограничники и отправили обратно в Грузию, где с ним будут разбираться правоохранительные органы.
Как писало «URA.RU», ранее житель Челябинска хотел сбежать от алиментов и попытался пересечь российско-казахстанскую границу, переплыв реку. Однако мужчину выловили из воды пограничники, после чего на нарушителя завели уголовное дело.