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09 февраля 2018
08 февраля 2018
07 февраля 2018
14:35  09 февраля 2018 1

Неадекватный иностранец в шортах пытался прорваться в Тюмень через границу

Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, граница, стоп
Нарушителя задержали на российской границеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На российско-грузинской границе задержали неадекватного жителя Грузии, который держал путь в Тюмень. По словам мужчины, он направлялся туда к своим друзьям. При себе у него не было ни денег, ни документов, а одет мужчина был в шорты и сланцы.

По предварительным данным, правонарушитель находился в неадекватном состоянии, вероятно, в состоянии наркотического опьянения, пишет НИА «Кавказ». Он протаранил на своей машине шлагбаум на грузинском пункте досмотра, а уже на российской стороне его задержали пограничники и отправили обратно в Грузию, где с ним будут разбираться правоохранительные органы.

Как писало «URA.RU», ранее житель Челябинска хотел сбежать от алиментов и попытался пересечь российско-казахстанскую границу, переплыв реку. Однако мужчину выловили из воды пограничники, после чего на нарушителя завели уголовное дело.

Ксения Томашова
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