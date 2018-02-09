Информатор WADA Родченков сделал пластическую операцию. ВИДЕО

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков появился в эфире программы «60 минут» американского телеканала CBS. На кадрах анонса передачи его непросто узнать — с измененным лицом, без усов и покрашенными волосами.
Ранее стало известно, что в страхе за свою жизнь Родченков решил сделать пластическую операцию, сообщает издание «Спорт Экспресс». Главный информатор WADA провел множество изменений со своим лицом. Так, он сделал пластическую операцию, сбрил усы, покрасил волосы и подкорректировал зубы, уточняет портал Newinform.com.
Для участия в программе «60 минут», которая выйдет в эфир 11 февраля, на Родченкова даже надели бронежилет. «Григорий Родченков в свое время был „мозговым центром“ в разработке российской допинговой программы, которая помогла русским обмануть всех на Олимпиаде. Сейчас он рассказывает об этом, и ему страшно за свою жизнь», — гласит подпись к видеоанонсу выпуска американского телешоу.
В 2015 году, после увольнения из Московской антидопинговой лаборатории, Григорий Родченков уехал из России. Годом позже он дал интервью изданию The New York Times, где заявил о созданной с его помощью в России к Олимпийским Играм-2014 допинговой программе. После этого разгорелся крупный скандал, а на основе доводов Родченкова свой доклад позднее составил независимый следователь ВАДА Ричард Макларен. Также на слова Родченкова опиралась дисциплинарная комиссия МОК Денниса Освальда, из-за которой подавляющей части российских спортсменов было отказано в допуске к Играм в Южной Корее.