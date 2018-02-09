Студенту, затушившему сигарету об икону, дали девять суток

Студент из Кубани Михаил Гришин, который потушил сигарету об икону у православного храма, арестован на девять суток. Он задержан по статье «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
По данному делу ведется проверка, пишет телеканал 360 со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю. Если выяснится, что поступок подростка оскорбляет чувства верующих, то ему грозит уголовное дело.
Ранее сообщалось, что парень опубликовал фото, на котором тушит сигарету об изображение святого, в социальной сети. Позже он удалил изображение, но пост успел заметить настоятель храма, который сообщил об этом в полицию.
Как уточняет «Новая газета», студент заявил, что снимок является фотомонтажом. Однако настоятель храма святого архангела Михаила в станице Мартанская говорит, что на иконе есть повреждения от сигареты.