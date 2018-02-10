Жительница Екатеринбурга Татьяна Б. заметила, что к ее номеру телефона привязана сим-карта неизвестного мужчины по имени Магомед. Во время звонков неизвестного со счета женщины снимаются деньги. В компании МТС, чье клиенткой является Татьяна, помогать горожанке отказались.
«В 2008 я купила SIM-карту в официальном магазине МТС. В 2017 решила перейти от МТС к Tele-2, для этого нужно было обновить паспортные данные в салоне МТС. В том же магазине хмурый продавец заявила, что номер оформлен не на меня, и что я якобы купила SIM-карту в переходе. Договор у меня не сохранился, осталась только коробка от карточки со всеми кодами. Долгие переговоры с головным офисом МТС ни к чему не привели. По итогу мне предложили самой найти этого человека, чтобы с ним разобраться. Периодически, как оказалось, этот мужчина отправляет СМС, а с меня снимаются деньги», — рассказала «URA.RU» горожанка.
В пресс-службе МТС после беседы с «URA.RU» пообещали проконсультироваться по ситуации женщины с техническим отделом.