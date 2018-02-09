«Аэрофлот» ограничит размер ручной клади

18:31 09 февраля 2018 0

Если размеры ручной клади превысят установленные нормы, ее надо будет сдать в багаж Фото: depositphotos.com © URA.RU

«Аэрофлот» с 15 февраля ужесточит контроль за перевозкой ручной клади — теми вещами, которые пассажиры могут взять с собой в салон самолета. Во время посадки работники авиакомпании будут проверять, соответствуют ли размеры ручной клади установленным нормам. Для этого планируется использовать измерительные приборы. Причиной ужесточения стали жалобы пассажиров на нехватку места на полках.

«Де факто „Аэрофлот“ пока никак не контролирует провоз ручной клади. Он как премиальный перевозчик старается лишний раз не напоминать пассажирам о правилах», — цитируют «Ведомости» исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева. Он напомнил, что громоздкие вещи создают неудобства другим пассажирам, увеличивают время посадки, а также лишают «Аэрофлот» части выручки.

Если размеры ручной клади превысят установленные нормы, ее надо будет сдать в багаж. Если в результате он станет тяжелее, за него придется доплатить. В противном случае пассажиру могут отказать в перевозке.

«Аэрофлот» допускает перевозить в салоне 10 килограммов для классов эконом и комфорт, 15 килограммов для бизнес класса. При этом габариты вещей не должны превышать по сумме трех измерений 115 сантиметров. В то же время согласно Федеральным воздушным правилам авиакомпания обязана перевезти до пяти килограммов ручной клади, исключением являются некоторые предметы, например, костыли, коляски и детское питание.

Пантелеев напомнил, что другие авиакомпании контролируют размеры и вес ручной клади. Так, у S7 в новосибирском аэропорту Толмачево стоят устройства проверки веса и размеров багажа. Лоукостер «Победа» допускает к перевозке лишь те вещи, габариты которых не превышают 36×30×27 сантиметров. Специальные устройства находятся во всех аэропортах маршрутной сети.

В последний раз масштабные изменения в условиях перевозки багажа в самолетах обсуждались в ноябре 2017 года. Уже тогда отмечалось, что согласно поправкам, которые внесла Госдума в Воздушный кодекс еще в июле, авиакомпании могут вообще не включать в стоимость билета провоз багажа, а также устанавливать максимальный размер ручной клади, отмечал сайт «Подмосковье сегодня». Правда, уточняло издание, поправки касались только невозвратных тарифов.