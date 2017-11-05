04:49 05 ноября 2017 0

Перевозчики получили право ограничить вес ручной клади всего пятью килограммами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вес ручной клади, которую можно проносить с собой в салон самолета и не сдавать в багаж, официально снижен до 5 кг. Это следует из новой редакции Федеральных авиационных правил, вступивших в силу с воскресенья, 5 ноября.

Ранее минимальный вес разрешенной ручной кладе составлял 10 кг, сообщает ТАСС.

При этом пассажир сможет взять с собой в салон авиалайнера портфель, дамскую сумку или рюкзак. В них можно убрать личные вещи. Также список разрешенных к провозу в ручной клади дополнился верхней одеждой, букетом цветов, специальным детским питанием для маленьких пассажиров во время полета. При перевозке детей также можно брать с собой в салон детские люльки или коляски. Разрешено везти в салоне костюмы в портпледах, костыли, трости, ходунки, роллаторы или другие технические средства реабилитации, складые кресла-коляски, лекарста и товары, приобретенные в магазинах duty free.

А вот мобильные телефоны, ноутбуки и зонты из списка исключены: эти предметы убираются в сумку, пишет RT.

Кроме того, на невозвратные билеты не будет распространяться норма бесплатного багажа: купившие невозвратные билеты смогут возить только ручную кладь. Для возвратных тарифов нормы бесплатного провоза баажа являются обязательными, передает РИА «Новости».