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05 ноября 2017
04 ноября 2017
04:49  05 ноября 2017 0

В России вдвое снизили вес ручной клади при авиаперелетах

Петербургский международный экономический форум, предфорумный день. Санкт-Петербург, багаж, пмэф-2016
Перевозчики получили право ограничить вес ручной клади всего пятью килограммамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Вес ручной клади, которую можно проносить с собой в салон самолета и не сдавать в багаж, официально снижен до 5 кг. Это следует из новой редакции Федеральных авиационных правил, вступивших в силу с воскресенья, 5 ноября.

Ранее минимальный вес разрешенной ручной кладе составлял 10 кг, сообщает ТАСС.

При этом пассажир сможет взять с собой в салон авиалайнера портфель, дамскую сумку или рюкзак. В них можно убрать личные вещи. Также список разрешенных к провозу в ручной клади дополнился верхней одеждой, букетом цветов, специальным детским питанием для маленьких пассажиров во время полета. При перевозке детей также можно брать с собой в салон детские люльки или коляски. Разрешено везти в салоне костюмы в портпледах, костыли, трости, ходунки, роллаторы или другие технические средства реабилитации, складые кресла-коляски, лекарста и товары, приобретенные в магазинах duty free.

А вот мобильные телефоны, ноутбуки и зонты из списка исключены: эти предметы убираются в сумку, пишет RT.

Кроме того, на невозвратные билеты не будет распространяться норма бесплатного багажа: купившие невозвратные билеты смогут возить только ручную кладь. Для возвратных тарифов нормы бесплатного провоза баажа являются обязательными, передает РИА «Новости».

Евгений Александров
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