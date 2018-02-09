19:27 09 февраля 2018 0

Жители Перми попросили губернатора о строительстве новой сцены оперного театра, которую пообещал Путин Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На платформе Change.org опубликовали петицию, в которой пермяки просят губернатора края Максима Решетникова принять решение по строительству новой сцены Пермского театра оперы и балета. На момент публикации материала петицию подписали 580 человек.

«Год назад, когда Вы приступили к исполнению обязанностей губернатора Пермского края, Вы одним из первых провели совещание, посвящённое строительству новой сцены Пермского театра оперы и балета. К сожалению, ситуация за год не изменилась и даже, скорее, ухудшилась!», — написали авторы петиции.

Внимание Решетникова обратили на проблемы театра. «В нынешнем здании катастрофически не хватает площадей для репетиций и гримерок. Артисты балета ютятся по 20 человек в одной гримерке, и на труппу в 90 человек — только два душа. Театральные оркестр и хор MusicAeterna не имеют своих помещений для репетиций, театр вынужден арендовать площадку в спортивном зале дома культуры», — отметили пермяки.

В сентябре 2017 года в ходе визита в Пермь Владимир Путин подписал поручение по софинансированию строительства новой сцены оперного театра.

Напомним, министерство строительства Пермского края до июля 2018 года должно принять решение о строительстве новой сцены оперного театра Перми. Рассматриваются площадки в микрорайоне «Разгуляй», а также участок в квартале №5, пишет Business Class.

Предварительная стоимость новой сцены оценивается в семь млрд рублей. Строительно-монтажные работы должны начаться в 2019 году, а завершиться к 2022 году. На этот год предусмотрены проектно-изыскательские работы, на них планируется потратить из бюджета 189 тысяч рублей. Предполагается, что площадь нового здания составит 30000 квадратных метров, а зал сможет вмещать до 1350 зрителей.