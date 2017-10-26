Как будет выглядеть Пермь через пять лет

20:00 26 октября 2017 0

Центр Перми очистят от промзон и железнодорожных путей Фото: телеграм-канал «Вся соль»

Власти Пермского края активно взялись за подготовку к 300-летнему юбилею Перми, который будет отмечаться в 2023 году. Жителей города ждут подарки в виде полностью обновленного центра. «URA.RU» публикует фото, как он будет выглядеть.

Новый аэропорт

Где: рядом со старым аэровокзальном комплексом в Большом Савино

Когда: 1 декабря 2017 года

1/3 Фото: пресс-служба краевого правительства

29 тысяч квадратных метров, три миллиона пассажиров в год и три долгожданных телетрапа — так вкратце можно охарактеризовать новый терминал аэропорта.

Пока у аэровокзала нет имени. При предыдущем губернаторе его называли международный аэропорт «Пермь», а до этого Большое Савино. Бывший глава краевого минкульта Николай Новичков лоббировал название «Сергей Дягилев». Сейчас пермякам предоставили право самим выбрать название аэропорта. В качестве вариантов на портале «Управляем вместе» предоставлены все три вышеперечисленных. Лидером является старое доброе Большое Савино. Итоги голосования объявят также 1 декабря.

«Россия — моя история»

Где: Монастырская, 2 и Монастырская, 5.

Когда: 1 декабря 2017 года

1/5 Фото: пресс-служба краевого правительства

Мультимедийная выставка «Россия — моя история» расположится сразу на двух площадках: в здании Речного вокзала и в здании железнодорожного вокзала Пермь-1. Ее начнут монтировать уже в ноябре этого года. Там разместятся трехмерные инсталляции, купольные кинотеатры, сенсорные экраны и другое. Проект на языке мультимедиа расскажет посетителям не только историю страны, но и региона. Обещают, что эскпонаты можно будет трогать руками. «Думаю, будет отличный подарок для всех нас ко Дню Пермского края», — отметил глава Прикамья Максим Решетников.

Новый зоопарк

Где: микрорайон Нагорный — квартал, ограниченный улицами Космонавта Леонова, Архитектора Свиязева и Карпинского.

Когда: 2020 год

1/2 Фото: пресс-служба краевого правительства

Стоит оговориться, что первая очередь зоопарка будет сдана уже в 2018 году. Туда войдут экспозиции «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Полярный мир», «Страна обезьян. Тропический рай», «Африканская саванна» (первая очередь) и акватеррариум. Полная версия зверинца, которую завершат к 2020 году, будет содержать экспозицию «Слоны и Ко», а также вторую очередь «Африканской саванны». Главный вход будет расположен на улице Свиязева, недалеко от пересечения с улицей Леонова, откуда будут видны центральная площадь при входе в зоопарк, акватеррариум и административное здание.

Новая сцена оперного театра

1/3 Фото: телеграм-канал «Вся соль»

Где: квартал №5 рядом с Коммунальным мостом через Каму

Когда: 2022 год

Строительство новой сцены оперного театра было условием, которое выдвинул легендарный дирижер Теодор Курентзис краевым властям. Музыкант пригрозил покинуть Пермь, если вопрос со зданием не решится. Сыграло ли требование дирижера решающую роль — неизвестно, однако по Сети уже гуляют фото проекта новой сцены оперного и даже указываются сроки, когда он будет реализован. Пока краевые власти отталкиваются от проекта здания театра, который создал Дэвид Чипперфильд, однако это не конечный вариант. Предполагается, что площадь нового здания составит 30000 квадратных метров, а вместимость зала — до 1350 зрителей. По просьбе Курентзиса, особое внимание будет уделено акустике помещения. Зал классического итальянского типа, который предполагает плотный контакт между зрителем и артистом.

Новое здание Пермской художественной галереи

На освобожденных от промзон территориях будут построены культурные объекты Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Где: на территории завода имени Шпагина, ул. Советская, 1 а

Когда: точные сроки не определены

Еще совсем недавно краевые власти хотели разместить новое здание главного пермского музея на месте аварийного ДК Телта на улице Окулова. Однако как рассказали «URA.RU» в краевом минстрое, сейчас приоритетной площадкой для галереи является территория завода имени Шпагина на берегу Камы. Пока проекта нового здания галереи нет, но планируется, что оно появится к 2018 году, а в 2022 году музей будет построен.

Рядом с галереей, скорее всего, расположится новая площадка — там может быть реализован проект «Первогород», который станет точкой притяжения для пермяков и гостей города. Это реконструкция исторической части города — в том числе цехов медеплавильного завода, с которого началась Пермь. Как рассказал «URA.RU» источник в краевом правительстве, этот проект очень симпатичен краевым властям и имеет большие шансы на то, чтобы быть реализованным. Тем не менее включать его в список объектов, которые в ближайшее время появятся в Перми, пока рано — заветная площадка еще не принадлежит региону.

Кстати, завод имени Шпагина планируется перенести на территории рядом с Камской ГЭС в Орджоникидзевском районе.

Новый железнодорожный вокзал

Пока до строительства современного ТПУ на месте Перми-2 далеко, но ремонт в здании вокзала все же делают Фото: пресс-служба краевого правительства

Когда: 2022 год

Где: пересечение улиц Строителей и Углеуральской

Чтобы реализовать мощные культурные проекты, краевые власти планируют перенести часть Горнозаводской ветки, которая проходит через центр города, на другой берег Камы. Предполагается, что от Перми-2 поезда будут уходить на правый берег, а возвращаться обратно через железнодорожный мост, который планируют построить в Пальниках. Для этого необходимо построить мощные транспортно-пересадочные узлы. Один из них будет расположен в районе улицы 1905 года в Мотовилихинском районе, второй — на месте вокзала Пермь-2. Его хотят совместить с автовокзалом. Это будет единый транспортный терминал. Новая транспортная развязка позволит сделать менее изолированным микрорайон Парковый благодаря продлению улицы Углеуральской и созданию новых тоннелей в насыпи Транссиба.