Ксения Собчак сравнила Кадырова со Сталиным

22:25 09 февраля 2018 4

Ксения Собчак ответила на критику Рамзана Кадырова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в президенты России Ксения Собчак ответила на критику главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал ее поездку в республику попыткой продемонстрировать США «смелость». Телеведущая заявила, что чеченский лидер похож на Сталина своим стремлением показать всем «показное процветание» в стране.

«Рамзан Ахматович Кадыров подверг критике мое заявление прессе, что политики неохотно посещают вверенную его управлению республику. Он откликнулся по-гомеровски длинным списком официальных лиц, посетивших Чечню за последнее время», — написала Ксения Собчак на своей странице в Instagram и объяснила, что она говорила об опасности посещения Чечни для политиков-оппозиционеров. Она также прокомментировала озвученный Кадыровым список посетителей республики из-за рубежа. «А еще в списке Кадырова красуется множество иностранных гостей: уж конечно, он любит поражать их роскошными приемами и потемкинскими деревнями показного процветания. Тут нет ничего нового: Сталин тоже любил показывать иностранцам достижения социализма, выдавая лагеря за добровольный трудовой подвиг народа», — добавила Собчак.

Ксения Собчак посетила Грозный в конце января. Во время своего визита она провела пикет с требованием освободить правозащитника Оюба Титиева, которого задержали по обвинению в незаконном обороте наркотиков. По мнению чеченских властей, Собчак на самом деле хотела создать таким образом очередной инфоповод — в том числе, перед своей поездкой в США для участия в молитвенном завтраке Дональда Трампа. К слову, посещение этого мероприятия оставило у нее не самые лучшие впечатления. Оно показалось ей неинтересным и бессмысленным, сообщает «Национальная служба новостей».