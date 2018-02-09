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10 февраля 2018
09 февраля 2018
22:25  09 февраля 2018 4

Ксения Собчак сравнила Кадырова со Сталиным

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, собчак ксения
Ксения Собчак ответила на критику Рамзана КадыроваФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Кандидат в президенты России Ксения Собчак ответила на критику главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал ее поездку в республику попыткой продемонстрировать США «смелость». Телеведущая заявила, что чеченский лидер похож на Сталина своим стремлением показать всем «показное процветание» в стране.

«Рамзан Ахматович Кадыров подверг критике мое заявление прессе, что политики неохотно посещают вверенную его управлению республику. Он откликнулся по-гомеровски длинным списком официальных лиц, посетивших Чечню за последнее время», — написала Ксения Собчак на своей странице в Instagram и объяснила, что она говорила об опасности посещения Чечни для политиков-оппозиционеров. Она также прокомментировала озвученный Кадыровым список посетителей республики из-за рубежа. «А еще в списке Кадырова красуется множество иностранных гостей: уж конечно, он любит поражать их роскошными приемами и потемкинскими деревнями показного процветания. Тут нет ничего нового: Сталин тоже любил показывать иностранцам достижения социализма, выдавая лагеря за добровольный трудовой подвиг народа», — добавила Собчак.

Ксения Собчак посетила Грозный в конце января. Во время своего визита она провела пикет с требованием освободить правозащитника Оюба Титиева, которого задержали по обвинению в незаконном обороте наркотиков. По мнению чеченских властей, Собчак на самом деле хотела создать таким образом очередной инфоповод — в том числе, перед своей поездкой в США для участия в молитвенном завтраке Дональда Трампа. К слову, посещение этого мероприятия оставило у нее не самые лучшие впечатления. Оно показалось ей неинтересным и бессмысленным, сообщает «Национальная служба новостей».

Дарья Корчак
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