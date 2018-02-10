Минобороны ответило русскому эмигранту, который усомнился в героизме погибшего в Сирии летчика

04:45 10 февраля 2018 0

Социолог обвинил российские власти в использовании солдат в Сирии Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Министерство обороны России весьма резко отреагировало на высказывание социолога Игоря Эйдмана, который ранее усомнился в подвиге погибшего в Сирии летчика Романа Филиппова и обвинил российские власти в использовании солдат. Ответ был опубликован на странице военного ведомства в Facebook.

«Гибель Романа Филипова, отдавшего жизнь в борьбе с международным терроризмом, встрепенула души миллионов людей во всем мире. Однако нашелся Эйдман, который желчно усомнился в подвиге российского пилота. Для такого манкурта, как он, являющегося «русским» лишь для соседей по квартире в Берлине, способность к самопожертвованию, верность долгу и присяге, мужество и честь, всегда имели только финансовый эквивалент», — подчеркнули в министерстве, добавив, что в своем «мирке либеральных ценностей» и псевдосвободы Эйдман позволяет себе озвучивать самые безнравственные помыслы, зная, что этот герой уже не сможет им ответить».

В опубликованном сообщении ведомства Эйдман дважды называется «манкуртом», которые аплодируют «западным хозяевам за уничтожение государств и бомбардировки жилых кварталов в поддержку международных террористов». При этом человеческое благородство и самопожертвование вызывает у них «злобу и желчь», заявили в Минобороны.

Ранее уроженец Нижнего Новгорода, проживающий в Берлине, Игорь Эйдман обвинил российские власти в использовании российских солдат. И в случае с погибшим Романов Филипповым, по мнению социолога, они сделали это дважды: «Вначале просто как летающее пушечное мясо. А после гибели, как главного персонажа героического мифа о „подвиге летчика Филиппова“. Обычно подобными патриотическими сказками власти забалтывают новобранцев перед тем, как послать их на убой».

3 февраля, напомним, российский штурмовик под управлением Романа Филиппова был сбит террористами в Сирии. Пилот успел катапультироваться, но попал под обстрел боевиков. После непродолжительного боя, когда те подошли вплотную, Филиппов подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.