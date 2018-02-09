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09 февраля 2018
Главные новости Москвы
12:55  09 февраля 2018 39

Соловьев выгнал из студии американца, оскорбившего героически погибшего в Сирии летчика

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
Телеведущий считает, что в день похорон человека подобные высказывание непозволительныФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии «Воскресного вечера» американского эксперта Григория Винникова, который неуважительно высказался в адрес российского военного летчика Романа Филиппова, погибшего в Сирии.

В ходе эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Винников усомнился в том, что погибшему пилоту ВКС России стоило присваивать звание героя. В ответ на это ведущий потребовал американского гостя немедленно покинуть студию. При этом он добавил, что в его программе действует принцип свободы слова, но в день похорон человека подобные высказывание непозволительны. «Это неуважение к его семье, неуважение к России и неуважение ко всем собравшимся в данный момент в студии», — цитирует Соловьева «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что штурмовик Су-25, управляемый Филипповым, был сбит сирийскими боевиками в провинции Идлиб 3 февраля. Летчику удалось катапультироваться, но после приземления он попал в окружение. Понимая безнадежность ситуации, военнослужащий подпустил террористов на максимально близкое расстояние и подорвал себя гранатой. Роману Филиппову присвоено звание Героя России посмертно.

Сергей Макеев
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