Соловьев выгнал из студии американца, оскорбившего героически погибшего в Сирии летчика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии «Воскресного вечера» американского эксперта Григория Винникова, который неуважительно высказался в адрес российского военного летчика Романа Филиппова, погибшего в Сирии.
В ходе эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Винников усомнился в том, что погибшему пилоту ВКС России стоило присваивать звание героя. В ответ на это ведущий потребовал американского гостя немедленно покинуть студию. При этом он добавил, что в его программе действует принцип свободы слова, но в день похорон человека подобные высказывание непозволительны. «Это неуважение к его семье, неуважение к России и неуважение ко всем собравшимся в данный момент в студии», — цитирует Соловьева «Федеральное агентство новостей».
Напомним, что штурмовик Су-25, управляемый Филипповым, был сбит сирийскими боевиками в провинции Идлиб 3 февраля. Летчику удалось катапультироваться, но после приземления он попал в окружение. Понимая безнадежность ситуации, военнослужащий подпустил террористов на максимально близкое расстояние и подорвал себя гранатой. Роману Филиппову присвоено звание Героя России посмертно.