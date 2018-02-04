В сети появилась запись последнего боя пилота Су-25 в Сирии. ВИДЕО

Пилот сбитого террористами в Сирии российского штурмовика Су-25 отстреливался, пока была возможность, после чего, чтобы не попасть в плен, подорвал себя гранатой. Запись последнего боя офицера с боевиками появилась в воскресенье, 2 февраля, в телеграм-канале Directorate 4.
На записи видно, как террористы пытаются окружить развал камней, где занял оборону катапультировавшийся летчик. Когда кольцо практически смыкается, гремит взрыв, после чего бой стихает.
Ранее в сети также появились фотографии личного оружия погибшего — пистолета АПС («Стечкин») с одной полностью расстрелянной обоймой, что также говорит о том, что пилот отстреливался от окружавших его террористов.
Напомним, штурмовик Су-25 ВКС РФ был уничтожен боевиками во время выполнения задания в районе сирийской провинции Идлиб. Огонь по самолету велся из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Пилот сумел катапультироваться, но уже на земле вступил в бой с террористами и погиб. Как определили пользователи социальных сетей, Су-25 с бортовым номером 06-синий RF-95486 был приписан к аэродрому Бельбек в Крыму. По неофициальной информации, погибший летчик — майор Роман Филиппов. В ответ на сбитый самолет российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по месту сосредоточения боевиков запрещенной группировки «Джебхат ан-Нусра»: по данным радиоперехватов, было уничтожено 30 боевиков.