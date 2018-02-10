Российский фигурист на Олимпиаде вышел на лед под песню Бузовой

Фигурист Михаил Коляда потренировался на льду в зала Кенпхо в Пхенчхане под трек с записью хитов звезд российской эстрады. В их число вошла песня «Хит-парад» в исполнении Ольги Бузовой.
«Музыкальное сопровождение тренировок составляется из хитов разных стран, это обычное дело», — цитирует ТАСС комментарий Международного союза конькобежцев. Так, на тренировке Коляды, помимо Бузовой, пели Полина Гагарина («Танцуй со мной») и Оскар («Между мной и тобой»).
В короткой программе командного турнира на Играх, который прошел в Южной Корее 9 февраля, Михаил Коляда сумел занять восьмое место. Кто будет участвовать в произвольной программе, станет известно после парных выступлений. Федерация фигурного катания на коньках России озвучит свой выбор в понедельник, 11 февраля.
Пока на Играх медаль завоевал лишь один россиянин: Семен Елистратов на дистанции 1500 метров выиграл «бронзу» по шорт-треку, передавали Nation News. Уходящий олимпийский день ознаменовался для РФ еще одним событием: болельщик из США на церемонии открытия Игр поднял над трибунами российский триколор, сообщил телеканал 360.