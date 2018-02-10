Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку

Миллиардер Олег Дерипаска подал иск против двух физических лиц за публикацию материалов о его частной жизни без разрешения. Об этом пишет РБК со ссылкой на официального представителя миллиардера.
«Иск в суд подан против физических лиц — Анастасии Вашукевич, т. е., „Насти Рыбки“, и Александра Кириллова, т. е., „Алекса Лесли“, которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска», — заявил официальный представитель миллиардера. Кроме того, молодые люди опубликовали сделанные тайно аудиозаписи разговоров Дерипаски, раскрыв таким образом детали его личной жизни.
Ранее стало известно, что Дерипаска будет судиться с Навальным из-за нового расследования блогера. Речь идет о якобы совместном отдыхе бизнесмена Олега Дерипаски и главы аппарата правительства РФ Сергея Приходько.