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Главные новости Челябинской области
08:57  11 февраля 2018 32

В Челябинской области браконьер убил инспектора из-за двух косуль

Лоси, косули, волки, лисы, косуля, млекопитающие, лесные животные, дикие животные, убитая косуля, дикая природа
Злоумышленник не захотел расставаться с добычейФото: pixabay.com

Челябинский инспектор охотнадзора Александр Минин погиб при задержании браконьеров. Инцидент произошел возле города Карталы, рассказали «URA.RU» источники в правоохранительных органах.

По данным инсайдеров, 10 февраля инспектор с двумя помощниками отправился в рейд. В поле он заметил трех браконьеров и пошел их задерживать, оставив сопровождающих в засаде. Два злоумышленника, увидев Минина, вскочили на снегоходы и скрылись, а третий замешкался. По имеющейся информации, далее возникла перепалка, по итогам которой преступник расстрелял инспектора в упор.

В настоящее время все трое задержаны, дают показания. На месте ЧП были обнаружены так же две мертвые косули, которые, очевидно, и стали причиной конфликта между браконьером и инспектором.

В управлении СК РФ по Челябинской области «URA.RU» подтвердили информацию об убийстве: «Был задержан житель города Карталы, подозреваемый в совершении преступления. Подозреваемый, осуществлявший незаконную охоту, произвел выстрел в потерпевшего, который пытался его задержать». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения задержанному.

Игорь Чукреев
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