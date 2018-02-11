В Челябинской области браконьер убил инспектора из-за двух косуль

08:57 11 февраля 2018 32

Злоумышленник не захотел расставаться с добычей Фото: pixabay.com

Челябинский инспектор охотнадзора Александр Минин погиб при задержании браконьеров. Инцидент произошел возле города Карталы, рассказали «URA.RU» источники в правоохранительных органах.

По данным инсайдеров, 10 февраля инспектор с двумя помощниками отправился в рейд. В поле он заметил трех браконьеров и пошел их задерживать, оставив сопровождающих в засаде. Два злоумышленника, увидев Минина, вскочили на снегоходы и скрылись, а третий замешкался. По имеющейся информации, далее возникла перепалка, по итогам которой преступник расстрелял инспектора в упор.

В настоящее время все трое задержаны, дают показания. На месте ЧП были обнаружены так же две мертвые косули, которые, очевидно, и стали причиной конфликта между браконьером и инспектором.

В управлении СК РФ по Челябинской области «URA.RU» подтвердили информацию об убийстве: «Был задержан житель города Карталы, подозреваемый в совершении преступления. Подозреваемый, осуществлявший незаконную охоту, произвел выстрел в потерпевшего, который пытался его задержать». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения задержанному.