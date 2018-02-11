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12 февраля 2018
11 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:07  11 февраля 2018 1

Лавров назвал «кремлевский доклад» «смешным»

Всероссийский конкурс управленцев
Лавров равнодушен к включению в «кремлевский» списокФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Олигархи и политики в "кремлевском докладе" Минфина США
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Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал включение себя в «кремлевский список» США. Министр заявил, что он к этому «совершенно равнодушен».

Лавров подчеркнул, что также равнодушен ко всему, связанному с «так называемым русским досье в Вашингтоне», пишет РТ. Министр высказал уверенность, что такой список можно подготовить за полчаса. Также Лавров назвал доклад «смешным», уточнила «Газета.ру».

Минфин США 30 января опубликовал «кремлевский доклад», в который вошли 210 российских политиков и бизнесменов, передавал телеканал 360. В списке, в частности, оказались олигархи и деятели власти с Урала.

Валерия Романова
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