Лавров назвал «кремлевский доклад» «смешным»

Лавров равнодушен к включению в «кремлевский» список
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал включение себя в «кремлевский список» США. Министр заявил, что он к этому «совершенно равнодушен».
Лавров подчеркнул, что также равнодушен ко всему, связанному с «так называемым русским досье в Вашингтоне», пишет РТ. Министр высказал уверенность, что такой список можно подготовить за полчаса. Также Лавров назвал доклад «смешным», уточнила «Газета.ру».
Минфин США 30 января опубликовал «кремлевский доклад», в который вошли 210 российских политиков и бизнесменов, передавал телеканал 360. В списке, в частности, оказались олигархи и деятели власти с Урала.