В Татарстане школьников накормили просрочкой. Госпитализировано свыше 3о человек

В Арском районе Татарстана с признаками пищевого отравления госпитализированы 36 школьников и двое взрослых. В ходе проверки на территории Казанбашской основной школы следователи обнаружили следы уничтожения просроченных продуктов питания, сообщает республиканское управление СКР.
По информации следственных органов, у всех 38 пострадавших медики диагностировали острую кишечную инфекцию. «Следствием проведены обыски в организации, поставлявшей в школу продукты питания, — говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном на сайте СУ СКР по Республике Татарстан. — В ходе осмотра территории школы обнаружены следы попытки уничтожения просроченной продукции».
Следователи намерены дать правовую оценку действиям работников районного управления образования, которые допустили поставку в учебное заведение некачественного питания. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — «нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности».