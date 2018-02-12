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12 февраля 2018
11 февраля 2018
Главные новости Москвы
02:06  12 февраля 2018 0

В Татарстане школьников накормили просрочкой. Госпитализировано свыше 3о человек

Столовая в школе №112. Пермь, школьная столовая
В школе пытались уничтожить продукты с истекшим сроком годностиФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Арском районе Татарстана с признаками пищевого отравления госпитализированы 36 школьников и двое взрослых. В ходе проверки на территории Казанбашской основной школы следователи обнаружили следы уничтожения просроченных продуктов питания, сообщает республиканское управление СКР.

По информации следственных органов, у всех 38 пострадавших медики диагностировали острую кишечную инфекцию. «Следствием проведены обыски в организации, поставлявшей в школу продукты питания, — говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном на сайте СУ СКР по Республике Татарстан. — В ходе осмотра территории школы обнаружены следы попытки уничтожения просроченной продукции».

Следователи намерены дать правовую оценку действиям работников районного управления образования, которые допустили поставку в учебное заведение некачественного питания. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — «нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности».

Евгений Александров
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