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12 февраля 2018
11 февраля 2018
Главные новости Москвы
02:24  12 февраля 2018 0

Момент крушения самолета Ан-148 попал на камеры видеонаблюдения

Греция. Крит., самолет, небо
Камеры засняли последние секунды самолета до столкновения с землейФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Крушение самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье попало на камеры видеонаблюдения, установленные во дворе частного дома. Видеоролик опубликовал телеграм-канал Mash.

На 26-й секунде записи виден сильный взрыв, после появляется дым, поднимающийся на десятки метров. Как сообщается, взрыв и пожар произошли в момент столкновения самолета с землей, передают «Дни.ру».

Напомним, самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», который летел из Домодедово в Орск, исчез с экранов радара через несколько минут после взлета 11 февраля. Позже в Раменском районе Московской области были обнаружены его обломки. На борту самолета находились 6 членов экипажа и 65 пассажиров, все они погибли. Как писало «URA.RU», по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц». Также в Сети появилась аудиозапись, на которой диспетчеры безуспешно пытаются связаться с экипажем Ан-148. Главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов обвинил Украину в том, что крушение лайнера в Подмосковье стало возможным в результате теракта.

Александр Черноскутов
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