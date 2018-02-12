11:41 12 февраля 2018 4

Главу поселения, арестованного за взятки, оставили в СИЗО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Челябинский областной суд оставил в силе решение Сосновского района суда о взятии под стражу главы Алишевского сельского поселения Раиля Габитова. Габитов останется в СИЗО до 14 марта 2018 года, сообщили «URA.RU» в пресс-службе облсуда. Его защиты настаивала на избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Глава поселения обвиняется в трех эпизодах получения взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ УК РФ). Речь идет о незаконном оформлении земельных участков с получением за это вознаграждения от местных жителей. Сумма взяток, по данным следствия, превысила один миллион рублей.

Раиля Габитова задержали 29 января, увели в наручниках прямо с совещания. Еще в декабре 2017 года прокуратура требовала от совета депутатов поселения отправить главу в отставку. К тому времени против Габитова уже возбудили уголовное дело по одному из эпизодов. Но депутаты отказались его увольнять. Нарушения были вскрыты во время проверки района Контрольно-счетной палатой региона.